Jeremy Hunt envisage de réduire les prestations sociales pour faire place à des réductions d’impôts avant les prochaines élections

JEREMY Hunt envisage de réduire les prestations en termes réels pour permettre des réductions d’impôts avant les prochaines élections prévues l’année prochaine.

Les responsables du Trésor ont élaboré des options d’économie d’argent avant sa déclaration d’automne, notamment l’arrêt de la levée des allocations professionnelles en fonction de l’inflation.

Cette décision donnerait alors au chancelier la marge de manœuvre maximale pour réduire les impôts dans son budget du printemps de l’année prochaine.

Le ministre Mel Stride a déclaré cette semaine que les changements en matière de protection sociale rendraient plus difficile l’accès aux prestations d’invalidité pour les Britanniques en âge de travailler.

Le changement n’entrera en vigueur qu’après les élections, mais le nombre de personnes trop malades pour travailler est passé à près de trois millions après la pandémie.

Les ministres se disent attachés au triple verrouillage qui garantit que les pensions de l’État augmenteront au plus haut de l’inflation, de l’augmentation des salaires ou de 2,5 pour cent.

Mais les finances publiques restent tendues pour M. Hunt, car le Trésor ne disposait que de 6,5 milliards de livres sterling de marge en mars, ce qui était la plus petite jamais enregistrée.

Un porte-parole du ministère du Travail et des Retraites a déclaré hier soir : « Afin de protéger les plus vulnérables de l’impact d’une inflation élevée, le gouvernement a augmenté les prestations de plus de 10 % cette année.

« Comme c’est le processus habituel, le secrétaire d’État procédera à l’automne à son examen annuel statutaire des prestations et des pensions de l’État, en utilisant les données disponibles les plus récentes. »