Jeremy Hunt doit mettre plus d’argent dans les poches des lecteurs de Sun – et bientôt

L’herbe s’est réveillée

DE GRANDES parties de notre fonction publique, soi-disant « la meilleure au monde », sont inactives, partisanes et font honteusement obstruction aux politiques conservatrices que des millions de personnes soutiennent.

Le chancelier Jeremy Hunt a eu raison hier de dénoncer l’énorme ballonnement de cette armée de plumes en constante expansion.

Nous espérons juste que son remède fonctionnera.

Le gaspillage d’effectifs à Whitehall n’est jamais plus évident que dans ses légions de personnel bien payé « diversité et inclusion », leur existence même étant un exercice éveillé de cocher des cases et de création d’emplois qui ne contribue en rien à améliorer la gestion du pays.

M. Hunt souhaite qu’ils soient réduits un par un alors qu’il réduit le nombre de fonctionnaires aux niveaux d’avant Covid.

Bien. Sauf que s’ils sont si inutiles, et ils le sont, pourquoi ne pas faire économiser instantanément une fortune aux contribuables en les sélectionnant ? Est-ce que quelqu’un le remarquerait ?

Entre-temps, nous avons apprécié l’optimisme de M. Hunt concernant nos chiffres économiques révisés et nettement améliorés, ainsi que ses bruits forts en faveur d’une réduction des impôts. De même, son licenciement des semeurs de malheur qui prétendent que les impôts sont élevés est une bonne chose pour nous.

Mais il parle parfois comme s’il n’avait pas réalisé qu’il était chancelier.

Il lui appartient de réduire la charge fiscale la plus élevée depuis la guerre.

Et même si ses sbires l’ont peut-être convaincu que le faire maintenant alimenterait l’inflation au moment même où il en reprend le contrôle, il devra bientôt prendre le dessus.

Il doit mettre plus d’argent dans les poches des lecteurs de Sun – et bientôt.

Torture de l’eau

Les factures d’EAU sont suffisamment élevées. Le service est souvent épouvantable.

Ainsi, la proposition des géants des services publics d’augmenter encore les coûts des ménages pour construire des réservoirs, réparer les fuites et arrêter de polluer nos rivières est obscène. Nous sommes déjà en droit de nous y attendre.

Les compagnies des eaux réalisent des profits incroyables et versent à leurs dirigeants des sommes faramineuses. La directrice de Thames Water, en faillite, recevra 1,6 million de livres sterling cette année – et c’est sans bonus qu’elle a renoncé.

Le régulateur Ofwat doit désormais « examiner minutieusement » leurs plans d’investissement. Rappelons-lui son premier devoir, « protéger les intérêts des consommateurs ».

Cela ne se fera pas en nous laissant escroquer 84 £ supplémentaires par an pour renflouer l’avidité et l’incompétence d’une industrie.

Craie-en un

Il est manifestement injuste que des pères tueurs puissent garder le contrôle depuis la prison sur les enfants qu’ils ont volés à leur mère.

Ils peuvent leur interdire d’obtenir un passeport ou de prendre des décisions concernant leur scolarité.

Nous sommes donc ravis que le secrétaire à la Justice, Alex Chalk, corrige ce problème en soutenant notre campagne en faveur d’une loi de Jade et en la promulguant.

Une victoire pour The Sun, et surtout pour les enfants qui ont assez souffert.