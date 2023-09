Jeremy Hunt dit qu’il est « difficile d’imaginer » que le Royaume-Uni puisse offrir davantage de visas à l’Inde pour garantir un accord commercial post-Brexit

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le chancelier Jeremy Hunt a pratiquement exclu que le Royaume-Uni ouvre son système de visa aux étudiants et travailleurs indiens afin de garantir un accord de libre-échange très attendu après le Brexit.

S’exprimant à New Delhi, où M. Hunt était engagé lundi dans des négociations commerciales avec son homologue indien, M. Hunt a déclaré L’indépendant il était « difficile d’imaginer combien nous pourrions donner de plus dans ce domaine ».

La question des visas pour les ressortissants indiens souhaitant travailler et étudier au Royaume-Uni a longtemps été considérée comme un point de friction dans les négociations sur un accord commercial, et la date limite de Diwali 2022 fixée par l’ancien Premier ministre Boris Johnson n’a pas été respectée après que la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a déclaré. elle craignait qu’un accord conduise à une « politique migratoire des frontières ouvertes avec l’Inde ».

Aujourd’hui, la position du Royaume-Uni semble s’être encore durcie, un porte-parole du numéro 10 ayant déclaré la semaine dernière aux journalistes que « pour être parfaitement clair, il n’est pas prévu de modifier notre politique d’immigration pour parvenir à cet accord de libre-échange ».

L’indépendant Il semble que les visas n’aient pas été l’un des principaux points de discussion entre M. Hunt et le ministre indien des Finances, Nirmala Sitharaman, lors de sa brève visite à New Delhi.

Et la question n’a certainement pas semblé avoir d’impact sur l’accueil chaleureux réservé au Premier ministre Rishi Sunak par l’Indien Narendra Modi lors du G20 ce week-end, où M. Sunak a parlé avec enthousiasme d’être un exemple de « pont vivant » entre les deux pays et des derniers détails de l’accord. l’accord commercial a été discuté lors de négociations bilatérales.

Le Premier ministre indien Narendra Modi (à droite) embrasse le britannique Rishi Sunak alors qu’il arrive au G20 à Delhi (PISCINE/AFP via Getty Images)

Le gouvernement indien nie désormais toute pression pour obtenir davantage de visas, et son envoyé à Londres, Vikram Doraiswami, a déclaré la semaine dernière à Times Radio : « Nous n’avons jamais dit que les visas faisaient partie de notre demande. »

M. Hunt a suggéré qu’il n’était pas possible d’offrir davantage de visas aux Indiens « étant donné que le passage à un système basé sur des points a conduit à une forte augmentation du nombre de visas accordés aux travailleurs indiens ».

«Je crois que les Indiens sont [already] la plus grande nationalité pour les visas étudiants. Le Royaume-Uni accorde beaucoup de visas, ce qui permet de créer un pont vivant.»

M. Hunt ne s’est pas engagé sur une nouvelle date limite pour la signature d’un accord de libre-échange, mais a observé qu’il y avait eu un « changement radical dans la relation » avec M. Sunak, désormais au numéro 10.

« De la part des premiers ministres des deux pays, il y a plus d’urgence et plus d’élan pour tenter de conclure un accord que je n’ai jamais vu », a-t-il déclaré.

S’exprimant plus tôt dans la journée, M. Hunt a déclaré aux journalistes qu’un accord « pourrait » être conclu avant la fin de cette année, ajoutant que « cela dépend simplement de ce qui se passera dans les prochaines semaines ».

Après la conclusion de son entretien avec Mme Sitharaman, M. Hunt a annoncé que le gouvernement Modi pourrait bientôt autoriser les entreprises indiennes à être cotées à la Bourse de Londres, une étape que la chancelière a qualifiée de « très importante ».

Une telle décision faciliterait l’investissement des capitaux britanniques dans les entreprises indiennes, ouvrant ainsi aux investisseurs londoniens l’une des économies à la croissance la plus rapide au monde.

« Le gouvernement indien ne s’est jamais engagé publiquement à envisager d’autoriser les entreprises indiennes à être cotées à l’étranger à la Bourse de Londres », a-t-il déclaré. « Il y a encore beaucoup de travail à faire pour régler les détails, mais c’est un pas en avant significatif. »