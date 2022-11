Jeremy Hunt dit que l’inflation « contrecarre » la croissance économique et met en garde contre de fortes hausses d’impôts

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

La flambée de l’inflation « contrecarre toute chance » de croissance économique, a déclaré le chancelier, alors qu’il met en garde contre de fortes hausses d’impôts à venir.

Jeremy Hunt a déclaré qu’il prendrait “des décisions difficiles mais nécessaires sur les impôts et les dépenses” dans son budget d’automne jeudi.

Il réagissait à la hausse des prix des aliments et de l’énergie, entraînant l’inflation au Royaume-Uni à 11,1 %, son plus haut niveau en 40 ans.

M. Hunt devrait dévoiler jeudi un budget d’austérité, mettant davantage de pression sur les services publics et tirant davantage d’argent des impôts.

Son action fait suite au budget de septembre de Liz Truss qui a annoncé des dizaines de milliards de livres de réductions d’impôts non financées, ce qui a sapé la confiance du marché dans les perspectives économiques du Royaume-Uni.

“La réplique de l’invasion de l’Ukraine par Covid et Poutine fait grimper l’inflation au Royaume-Uni et dans le monde”, a déclaré M. Hunt.

« Cette taxe insidieuse ronge les chèques de paie, les budgets et les économies des ménages, tout en annihilant toute chance de croissance économique à long terme.

« Il est de notre devoir d’aider la Banque d’Angleterre dans sa mission de ramener l’inflation à son objectif en agissant de manière responsable avec les finances du pays. Cela nécessite des décisions difficiles mais nécessaires en matière d’impôts et de dépenses pour aider à équilibrer les comptes.

« Nous ne pouvons pas avoir une croissance durable à long terme avec une inflation élevée. Demain, je présenterai un plan pour réduire la dette, assurer la stabilité et faire baisser l’inflation tout en protégeant les plus vulnérables.

On s’attend à ce que M. Hunt dévoile demain un ensemble de hausses d’impôts d’une valeur de 25 milliards de livres sterling et de réductions des dépenses de 35 milliards de livres sterling dans le but de rassurer les marchés financiers sur la stabilité du Royaume-Uni.

Les seuils d’imposition sur le revenu devraient être gelés, obligeant davantage de travailleurs à payer des impôts plus élevés, avec des gels similaires sur l’assurance nationale et les droits de succession.

Il y a également eu des spéculations selon lesquelles M. Hunt pourrait réduire le seuil du taux le plus élevé de 45 pence de 150 000 £ à 125 000 £. L’abattement pour dividendes et plus-values ​​peut également être réduit.

