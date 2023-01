Jeremy Hunt dit que les réductions d’impôts devront attendre que l’inflation soit maîtrisée

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Le chancelier a averti qu’il accorderait la priorité à la réduction de l’inflation plutôt qu’à la réduction des impôts alors qu’il expliquait comment il prévoyait d’utiliser le Brexit – mais les syndicats ont averti que son discours pourrait signaler de nouvelles coupes dans les services publics.

Et ils l’ont accusé “d’ignorer la crise massive du personnel dans les écoles, les hôpitaux et les maisons de retraite”.

Jeremy Hunt a déclaré que “la meilleure réduction d’impôt à l’heure actuelle est une réduction de l’inflation”, soutenant une vision d’investissement en dehors de Londres pour stimuler la croissance économique britannique.





La meilleure réduction d’impôt en ce moment est une réduction de l’inflation Jeremy Hunt, chancelier de l’Échiquier

Réduire de moitié l’inflation est l’une des cinq principales priorités que le Premier ministre Rishi Sunak a déjà énoncées à l’approche des prochaines élections générales.

Dans son premier grand discours depuis la déclaration d’automne de novembre, M. Hunt a déclaré que la réduction de l’inflation était le “seul moyen durable de rétablir l’harmonie industrielle” en Grande-Bretagne, car il a suggéré que les réductions d’impôts devraient attendre.

Les travailleurs du secteur public, allant des infirmières et des ambulanciers au personnel d’entretien des autoroutes, ont organisé des grèves sur les salaires depuis l’automne.

Et les économistes prédisent que le Royaume-Uni pourrait se diriger vers une récession plus profonde qu’on ne le pensait auparavant, avec une inflation de 10%, selon certains formulaires de mesure.

Le secrétaire général du TUC, Paul Nowak, a déclaré: «Le chancelier ignore la crise massive du personnel qui frappe nos écoles, nos hôpitaux, nos maisons de soins et d’autres services clés.

“Plutôt que d’aborder la question fondamentale de la rémunération du secteur public – qui chasse de nombreux travailleurs clés de leur profession – c’était l’éléphant dans la pièce.

« Les fonctionnaires seront profondément inquiets des avertissements du chancelier de nouvelles restrictions. Nous savons que c’est généralement un code pour les coupes.

Les syndicats disent que M. Hunt devrait accorder des augmentations de salaire aux fonctionnaires (Getty Images)

Jeremy Hunt a déclaré que la prise de risque “ne peut se produire que lorsque les gouvernements assurent la stabilité économique” (fil de sonorisation)

Il a déclaré: “Nous ne pouvons pas nous permettre de répéter les erreurs des années 2010 lorsque des années de sous-investissement ont vidé les services de première ligne et ont finalement conduit à l’exode de personnel que nous constatons aujourd’hui.”

S’exprimant au siège de Bloomberg à Londres, la chancelière a déclaré: «Mon parti comprend mieux que d’autres l’importance de faibles impôts pour créer des incitations et favoriser les esprits animaux qui stimulent la croissance économique.

« Une autre idée des conservateurs est que la prise de risque par les particuliers et les entreprises ne peut se produire que lorsque les gouvernements assurent la stabilité économique et financière.

“Donc, la meilleure réduction d’impôt en ce moment est une réduction de l’inflation.”

M. Hunt a également profité de son discours pour présenter un plan pour que le Brexit devienne un “catalyseur” de croissance, tout en annonçant des mesures visant à accroître la prospérité en dehors du sud-est de l’Angleterre et de Londres.





Notre plan de croissance est rendu nécessaire, dynamisé et rendu possible par le Brexit Jérémy Hunt

Le chancelier a déclaré qu’il voulait inverser ce qu’il a appelé une attitude de “déclinisme” en Grande-Bretagne, déclarant que l’économie du pays avait “croissé à peu près au même rythme que l’Allemagne” depuis le référendum de 2016 sur l’Union européenne.

Il a déclaré que le Brexit devrait être considéré comme une opportunité de “créer un environnement économique plus propice à l’innovation et davantage axé sur la croissance”.

“Notre plan de croissance est rendu nécessaire, dynamisé et rendu possible par le Brexit”, a-t-il déclaré.

“Nous devons faire du Brexit un catalyseur pour les choix audacieux qui tireront parti de l’agilité et des flexibilités qu’il rend possibles.”

M. Hunt a déclaré que le nivellement à travers le Royaume-Uni faisait partie de l’un de ses soi-disant quatre piliers «E» par rapport auxquels il évaluerait les politiques de croissance: entreprise, éducation, emploi et partout.

Dévoilant des propositions pour stimuler la prospérité économique régionale, il a déclaré que le Trésor identifierait des sites de zones d’investissement qui pourraient être transformés en “mini-Canary Wharfs”.

Le nouveau quartier de Canary Wharf à Londres (AFP via Getty Images)

La régénération de la zone des docklands depuis les années 1980 a conduit à la création d’un centre financier majeur à l’est de Londres.

Promettant de fournir aux “zones à fort potentiel mais sous-performantes” un “traitement fiscal avantageux pour attirer de nouveaux investissements”, il a déclaré que les travaux d’identification des emplacements commenceraient sous peu.

Dans le cadre de son pilier «emploi», M. Hunt a encouragé ceux qui avaient quitté le marché du travail pendant la pandémie de Covid à revenir, leur disant: «La Grande-Bretagne a besoin de vous».

Le chancelier a déclaré qu’il veillerait à ce que les «conditions nécessaires pour que le travail en vaille la peine» soient en place afin que le retour à l’emploi soit une proposition attrayante.

Mais Rachel Reeves, la chancelière fantôme, a déclaré: «Treize ans d’échec économique des conservateurs ont laissé le niveau de vie et la croissance au sol, ont fait chuter notre économie et fait grimper les hypothèques et les factures.

“Les conservateurs n’ont aucun plan pour le moment, ni aucun plan pour l’avenir. Il est temps pour un gouvernement travailliste qui construira une meilleure Grande-Bretagne.

La secrétaire générale d’Unison, Christina McAnea, a déclaré: «La grande vision de Jeremy Hunt pour l’avenir ignore complètement les services publics vitaux.

Christina McAnea, soutenant les ambulanciers en grève (AFP via Getty Images)

«Le chancelier détient la clé pour débloquer le différend dommageable sur les salaires et reconstruire le NHS, mais il n’essaie même pas.

« Payer des salaires appropriés stoppera l’exode du personnel et signifiera qu’il y a plus d’argent à dépenser dans la rue principale locale.

La porte-parole libérale démocrate du Trésor, Sarah Olney, a déclaré: «Ce parti conservateur ressemble à un partenaire infidèle demandant une nouvelle chance.

« Mais après avoir fait chuter l’économie et envoyé des hypothèques exorbitantes, pourquoi devrions-nous leur faire à nouveau confiance ?

“Le discours de Jeremy Hunt est un piètre réconfort pour les familles et les retraités confrontés à des hausses de prix insupportables.”

Les groupes d’affaires ont donné une réaction tiède. Tony Danker, directeur général de CBI, a déclaré : « Il dispose désormais d’un cadre de croissance solide. Et nous espérons que le budget dans moins de deux mois montrera des actions fortes pour nous faire avancer.

Mike Childs, de Friends Of The Earth, a déclaré : « La seule économie du futur est l’économie verte et à l’heure actuelle, à l’exception de l’éolien offshore, le Royaume-Uni est en train de perdre la course à l’investissement.

“Le chancelier a parlé de l’importance de l’éducation, mais il n’y a pas de plan cohérent d’emplois et de compétences verts pour garantir que nous avons les travailleurs pour les industries du futur, du secteur automobile à la foresterie et à la rénovation domiciliaire.”