Donnez-nous la stabilité… ou faites face au désastre

JEREMY Hunt dit que la Grande-Bretagne a besoin de stabilité avant tout. Sans blague, Chancelier.

Après quatre chefs du Trésor en autant de mois et des marchés en effondrement, il est difficile d’imaginer une période de chaos politique et économique plus intense.

Jeremy Hunt ne peut prétendre obtenir le soutien du parti conservateur dans son ensemble, et ses plans ne montrent que sa rupture avec le Premier ministre

Le mandat turbulent de 38 jours du malheureux Kwasi Kwarteng a été le plus court de tous les temps pour un chancelier vivant.

Mais les propres mots de M. Hunt montrent pourquoi la stabilité sera probablement la dernière chose que nous obtiendrons.

Il signale de fortes hausses d’impôts et de fortes réductions des dépenses. Le contraire du mantra du Premier ministre Liz Truss.

De nombreux conservateurs sont furieux que le programme de croissance du Premier ministre ait été abandonné si rapidement.

Mais la gestion désastreuse du mini budget signifie que M. Hunt doit tendre tous les nerfs pour calmer les marchés.

Il dit : « Je veux être honnête avec les gens. Nous avons des décisions très difficiles à prendre. »

Cela épelle beaucoup plus de douleur avant tout gain. La vérité est que les conservateurs sont loin de la fin de cette crise.

Presque le seul sujet sur lequel le parti est uni est le manque de confiance en Liz Truss.

Et l’une des décisions les plus difficiles concerne l’avenir du Premier ministre lui-même.

Son travail ne tient qu’à un fil qui risque d’être coupé par les hommes en costume gris cette semaine.

Mais qui va la remplacer – et comment seront-ils nommés d’une manière qui ne déchire pas le parti et ne déclenche pas ce qui serait sûrement une élection générale anticipée désastreuse ?

L’ex-chancelier Rishi Sunak est le favori des bookmakers et est connu du public pour avoir habilement guidé l’économie à travers Covid.

Il ne peut certainement pas s’agir d’un candidat comme M. Hunt qui, malgré sa tentative de se faire passer pour le «PDG» du pays, ne peut prétendre obtenir le soutien des députés ou du parti conservateur dans son ensemble.

Ce qui est certain, c’est qu’après le chaos total de ces derniers jours, l’actuelle PM n’a qu’à s’en prendre à elle-même.

Le mini-budget catastrophique a été une blessure auto-infligée massive qui peut s’avérer fatale.

Dans la crise financière qui a suivi, au lieu d’imposer l’ordre, elle a été prise comme un lapin dans les phares.

Il est peu probable que sacrifier son ami, M. Kwarteng, suffise à la sauver.

Ils TOUS LES DEUX ignoré les avertissements selon lesquels des réductions d’impôts non chiffrées effrayeraient les investisseurs.

Il est ironique que Liz Truss se considère comme une disciple de Margaret Thatcher alors qu’elle semble avoir ignoré l’un des commentaires les plus perspicaces de l’ancien Premier ministre.

Vous ne pouvez pas contrecarrer le marché.