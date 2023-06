Jeremy Hunt demande une enquête sur les entreprises qui exploitent la crise de l’inflation à des fins lucratives

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Jeremy Hunt fera pression cette semaine sur les régulateurs pour déterminer si les entreprises exploitent l’inflation galopante pour augmenter leurs bénéfices.

La chancelière fera part de ses inquiétudes aux organismes de surveillance de l’industrie au sujet de prétendus profits dans leurs secteurs, en les interrogeant sur la façon dont ils s’attaquent au problème.

M. Hunt rencontrera des représentants de l’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA), de la Financial Conduct Authority (FCA) et des autorités de surveillance de l’énergie, de l’eau et des communications.

La réunion de mercredi avec la CMA, Ofgem, Ofwat et Ofcom fait suite à un avertissement de la Banque d’Angleterre selon lequel certains détaillants augmentaient les prix ou ne répercutaient pas la baisse des coûts sur les consommateurs afin d’augmenter leurs marges bénéficiaires alors que l’inflation montait en flèche.

Rishi Sunak a mis en garde les détaillants contre une tarification « responsable et équitable », affirmant que les factures d’achat hebdomadaires des ménages avaient « beaucoup trop augmenté au cours des derniers mois ».

Et M. Hunt a confirmé que les ministres discutaient avec l’industrie alimentaire de « mesures potentielles pour atténuer la pression sur les consommateurs ».

La baronne conservatrice Ros Altmann a appelé M. Hunt à rappeler aux entreprises qu’elles ont le « devoir de s’assurer qu’elles ne profitent pas à la suite d’une urgence nationale ».

L’ancien ministre a déclaré L’indépendant: « La chancelière doit de toute urgence prendre en charge la situation actuelle.

« Il est temps que la responsabilité sociale des entreprises inclue le concept d’un comportement responsable en cas d’urgence inflationniste. »

Les supermarchés sous enquête alors que l’inflation des prix alimentaires s’élevait à 18% en mai (fil de sonorisation)

L’AMC enquête déjà sur le secteur de l’épicerie au milieu de « préoccupations persistantes concernant les prix élevés » et cherche à savoir si les augmentations sont liées à « une défaillance de la concurrence ».

Lundi, Downing Street a confirmé que M. Hunt rencontrerait les régulateurs mercredi « pour voir si nous pouvons faire plus pour garantir que les baisses de coûts soient toujours répercutées sur les consommateurs, le cas échéant ».

Le porte-parole de M. Sunak a déclaré: « Nous voulons discuter des mesures que prennent les régulateurs, de ce que nous pourrions faire de plus en travaillant ensemble, s’il y a des obstacles qui les empêchent d’aller plus loin. »

Les patrons de quatre des plus grands épiciers du Royaume-Uni, Tesco, Sainsbury’s, Asda et Morrisons, seront interrogés mardi par les députés de la commission parlementaire des affaires et du commerce sur la hausse des prix des denrées alimentaires et du carburant, ainsi que sur le moment où les coûts pourraient commencer à baisser.

Mais les leaders de l’industrie ont riposté aux suggestions de profit, le British Retail Consortium affirmant qu’il y avait eu un « flux régulier de baisses de prix » par les supermarchés malgré des marges bénéficiaires « extrêmement serrées ».

Et le deuxième plus grand épicier du Royaume-Uni, Sainsbury’s, a annoncé lundi un investissement de 15 millions de livres sterling pour réduire le prix des produits de base tels que le riz et les pâtes.

« Ces dernières baisses de prix contribueront à rassurer les clients sur le fait que nous continuerons à répercuter les économies dès que nous verrons le prix de gros des aliments baisser », a déclaré le directeur commercial Rhian Bartlett.

Il faisait suite aux chiffres officiels de la semaine dernière qui montraient que l’inflation de l’indice des prix à la consommation n’avait pas diminué comme espéré en mai, restant à 8,7%.

La Banque d’Angleterre a par la suite relevé ses taux d’intérêt à un plus haut en 15 ans la semaine dernière dans un mouvement de choc visant à maîtriser l’inflation.

Dimanche, M. Sunak a exhorté les Britanniques à court d’argent à « garder leur sang-froid » face aux taux d’intérêt élevés, car il a souligné « qu’il n’y a pas d’alternative » à l’éradication de l’inflation.

Il a déclaré que « l’inflation est l’ennemie » alors qu’il défendait la hausse des taux de la Banque d’Angleterre, alors même qu’elle exerçait une pression sur les détenteurs d’hypothèques.