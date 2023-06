Jeremy Hunt convoque un sommet sur la crise hypothécaire alors que les experts exhortent les banques à aider ceux qui luttent

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les ministres ont pataugé dans la crise hypothécaire en cours, faisant pression sur les prêteurs pour qu’ils soient «flexibles» avec ceux qui luttent pour faire face à la flambée des remboursements.

Jeremy Hunt a convoqué les patrons des principales banques britanniques à Downing Street pour un sommet au cours duquel il les exhortera à faire plus pour soutenir les clients.

La chancelière demandera vendredi quelle aide les banques envisagent d’offrir à ceux qui ne peuvent pas faire face à des paiements hypothécaires plus élevés et quelles «flexibilités» elles offriront aux familles en retard de paiement.

L’intervention de M. Hunt est intervenue alors que l’ancien sous-gouverneur de la Banque d’Angleterre s’est joint aux appels pour que les banques « travaillent avec les emprunteurs qui pourraient avoir des difficultés ».

Sir Charlie Bean a déclaré qu’il y a «beaucoup de choses» que les banques peuvent faire pour soutenir les clients en difficulté (Getty)

Sir Charlie Bean a dit L’indépendant il y a « des tas de choses » que les prêteurs peuvent faire, ce qui serait plus « approprié » que de demander aux contribuables de fournir une pension alimentaire.

« Que vous leur permettiez de réduire temporairement les paiements ou de prolonger la durée de l’hypothèque, les prêteurs peuvent faire beaucoup de choses », a ajouté Sir Charlie.

« Je ne vois pas pourquoi le contribuable devrait être invité à renflouer un sous-ensemble de ménages qui ont contracté ce qui s’est avéré être des hypothèques excessivement importantes », a-t-il déclaré.

Mais Sir Charlie, qui a également été économiste en chef de la Banque, a averti que ce serait une « erreur de protéger tous les détenteurs d’hypothèques », affirmant que tout soutien devrait être « très ciblé ». Il a dit, « sinon vous vous heurtez au fait que le [Bank of England] vont devoir augmenter encore plus les taux d’intérêt ».

Les prêteurs augmentent les coûts hypothécaires en réponse aux hausses des taux d’intérêt de la Banque d’Angleterre, visant à maîtriser la spirale de l’inflation. La banque a augmenté le taux 12 fois depuis décembre 2021, passant de 0,1 % à 4,5 % aujourd’hui.

Et, avec une nouvelle augmentation attendue jeudi, le taux hypothécaire résidentiel fixe moyen sur deux ans est passé à 6,07 %, selon les chiffres de Moneyfacts – se rapprochant des niveaux observés à la suite du désastreux mini-budget de Liz Truss l’automne dernier.

Les propriétaires qui remboursent l’année prochaine font face à une augmentation moyenne de 2 900 £ des coûts hypothécaires annuels alors que les prêteurs augmentent les prix en réponse à la hausse des taux d’intérêt de la Banque d’Angleterre.

Et l’expert en finances personnelles Martin Lewis a averti qu’une « bombe à retardement hypothécaire est en train d’exploser ».

Mais la chancelière a exclu mardi un programme de soutien financier aux ménages, arguant que cela « prolongerait l’agonie inflationniste que les gens traversent ».

M. Hunt a déclaré: « Bien que nous comprenions les difficultés et que nous fassions tout notre possible pour aider les gens à voir leurs coûts hypothécaires augmenter, nous ne ferons rien qui signifierait que nous prolongerions l’inflation. »

Mais, confirmant qu’il fera pression sur les prêteurs pour qu’ils en fassent plus, il a déclaré aux Communes: «Je rencontrerai les principaux prêteurs hypothécaires pour leur demander quelle aide ils peuvent apporter aux personnes qui ont du mal à payer les hypothèques les plus chères et quelles flexibilités pourraient être possibles pour les familles dans arrérages. »

La baronne Altmann a déclaré qu’une taxe exceptionnelle sur les banques est une « chose raisonnable à réclamer » car elles ont « bénéficié des politiques extraordinaires de la Banque d’Angleterre ». (Reuters)

L’ancienne ministre des Pensions, la baronne Ros Altmann, a exhorté les ministres à aller plus loin, affirmant que les banques devraient être « obligées » de renforcer le soutien aux clients. Elle a déclaré que les prêteurs se sont comportés « de manière flagrante » depuis la crise financière dans le but de « maximiser les profits » et qu’il était temps pour eux de « s’acquitter de certaines de leurs obligations sociales ».

Elle a dit L’indépendant: « Ils doivent s’assurer qu’ils ne reprennent pas possession à la légère, donner aux gens la possibilité de rester dans les maisons, même s’ils ne peuvent payer qu’une partie de leur hypothèque. » La baronne Altmann a également appelé les banques à offrir des conditions de prêt prolongées aux personnes en difficulté et à offrir des congés de paiement dans certains cas.

« J’espère qu’ils seront tenus de le faire. Si beaucoup de gens se font reprendre leur maison et sont jetés à la rue, où vont-ils vivre ? Dit-elle.

« Si les banques sont autorisées à le faire, ce sera la mauvaise voie à suivre », a-t-elle ajouté.

Cela survient alors que le ministre Michael Gove a suggéré que des taux hypothécaires fixés pendant 25 ans pourraient aider à atténuer la spirale des coûts mensuels.

Reconnaissant qu’il devenait « plus difficile d’avoir accès au financement hypothécaire », M. Gove a déclaré que les accords fixes à plus long terme pourraient être la réponse pour mettre fin à l’imprévisibilité à laquelle sont confrontés les propriétaires.

« L’une des choses qui convient pour le nivellement global est de s’assurer que nous pouvons développer les types de produits qui se trouvent ailleurs dans le monde », a déclaré le secrétaire du nivellement. Le télégraphe quotidien.

Expert en économie d’argent, M. Lewis a appelé à une « pression politique douce ou dure » sur les banques.

Il a déclaré mardi à Good Morning Britain d’ITV: « Je ne vois pas ce gouvernement proposer un plan de sauvetage hypothécaire, même s’il le voulait. »

Mais il a renouvelé les appels aux banques pour qu’elles permettent aux gens de réduire temporairement les paiements, de passer aux intérêts uniquement, de prendre des congés de paiement ou de prolonger les conditions du prêt.

La montée en flèche des coûts hypothécaires a également alimenté les appels à des impôts exceptionnels sur le secteur bancaire.

La baronne Altmann a déclaré qu’un impôt sur les bénéfices exceptionnels était une « chose raisonnable à réclamer » car les banques ont « bénéficié des politiques extraordinaires de la Banque d’Angleterre ».

Et le chef libéral démocrate, Sir Ed Davey, a appelé à un fonds d’urgence de 3 milliards de livres sterling à financer en annulant les récentes réductions d’impôts sur les banques.

Rachel Reeves, de Labour, a exhorté M. Hunt à s’excuser pour ce qu’elle a appelé la « pénalité hypothécaire des conservateurs », pressant le chancelier sur ce qu’il faisait pour freiner la hausse des taux hypothécaires.

S’exprimant aux Communes, le chancelier fantôme a déclaré: « Alors que le gouvernement se chamaille sur les partis et les pairies, les produits hypothécaires sont retirés et remplacés par des hypothèques avec des taux d’intérêt beaucoup plus élevés.

« C’est une conséquence du mini-budget conservateur de l’année dernière et de 13 ans d’échec économique, avec une inflation plus élevée ici que dans des pays similaires. »