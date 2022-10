Jeremy Hunt annule le budget de Liz Truss dans sa première déclaration en tant que chancelier

LONDRES – Cherchant à stabiliser la dette et les marchés boursiers agités – et à aider la Première ministre Liz Truss à survivre – le tout nouveau ministre britannique des Finances, Jeremy Hunt, a déclaré lundi que le gouvernement ne réduirait pas les impôts mais les verrait plutôt augmenter, dans un renversement spectaculaire de la politique de croissance par ruissellement annoncée il y a tout juste trois semaines.

“L’objectif le plus important pour notre pays en ce moment est la stabilité”, a déclaré Hunt, le chancelier de l’Échiquier, le titre britannique pour le ministre des Finances. “L’instabilité affecte les prix des choses dans les magasins, les coûts des hypothèques et la valeur des pensions.”

Mais les marchés semblent se calmer. La chute de la livre sterling s’est stabilisée. Le principal indice boursier du pays, le FTSE 100, était en hausse. Et le coût des emprunts du gouvernement diminuait – bien qu’il soit encore plus élevé qu’avant que Truss ne prenne le relais.

Au cours du week-end, trois législateurs conservateurs ont rompu la couverture et l’ont appelée à démissionner. Certains commentateurs parlent de quand elle part, pas si elle part. Un tabloïd britannique diffuse en direct une tête de laitue iceberg placée à côté d’une photo de Truss et demande laquelle durera le plus longtemps.

« Truss a détruit la réputation de compétence fiscale du Parti conservateur et humilié la Grande-Bretagne sur la scène internationale. Les hauts conservateurs doivent maintenant agir dans l’intérêt national et la retirer de Downing Street le plus rapidement possible », a déclaré un éditorial du Sunday Times qui a également qualifié Hunt de « premier ministre de facteur ».