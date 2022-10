Jeremy Hunt annule l’allégement fiscal pour des millions de personnes dans le dernier demi-tour sur le budget de Truss

Le chancelier Jeremy Hunt a annulé la réduction de 1 pence du taux de base de l’impôt sur le revenu annoncée par Kwasi Kwarteng le mois dernier, lors du dernier revirement majeur sur le mini-budget de Liz Truss.

Dans un geste permettant d’économiser 5 milliards de livres sterling par an, M. Hunt a annoncé qu’il revenait non seulement sur la décision de porter la réduction à 19 pence jusqu’en 2023, mais également sur la promesse de l’ancien chancelier Rishi Sunak d’introduire la réduction en 2024.

Le taux de base restera à 20p “indéfiniment”, a déclaré M. Hunt, dans un communiqué supprimant presque tous les changements fiscaux restants du désastreux mini-budget de septembre.

Les seuls éléments du programme de cadeaux fiscaux de 45 milliards de livres sterling de M. Kwarteng qui restent en place sont l’annulation de la hausse de 1,25% de l’assurance nationale de M. Sunak et la hausse de 125 000 £ à 250 000 £ du seuil à taux zéro pour le droit de timbre sur la propriété.

Mme Truss avait déjà rejeté la décision de M. Kwarteng d’abolir le taux maximum d’impôt sur le revenu de 45p pour les hauts revenus et rétabli le plan de M. Sunak pour une augmentation à 25p de l’impôt sur les sociétés en 2023.

M. Hunt a déclaré qu’il abandonnait également les réductions des taux d’imposition des dividendes, un renversement des réformes du travail hors paie et le nouveau programme d’achat en franchise de TVA pour les visiteurs non britanniques. Et les taux de droits sur l’alcool ne seront pas gelés pendant un an comme prévu.

Le nouveau chancelier a déclaré que les mesures d’aujourd’hui rapporteraient 32 milliards de livres sterling par an au Trésor. Mais les experts disent que le trou noir dans les finances publiques pourrait s’élever à 60 milliards de livres sterling.

Abordant la décision très sensible de maintenir le taux de base de l’impôt sur le revenu à 20p, M. Hunt a déclaré: “C’est une valeur conservatrice profondément ancrée – une valeur que je partage – que les gens devraient conserver une plus grande partie de l’argent qu’ils gagnent.”

« Mais à un moment où les marchés exigent à juste titre un engagement en faveur de finances publiques durables. Il n’est pas juste d’emprunter pour financer cette réduction d’impôt », a-t-il ajouté.

La promesse de M. Truss de garder sous contrôle les factures d’énergie des ménages britanniques pendant deux ans a également été abandonnée, le soutien n’étant garanti que jusqu’en avril 2023, a annoncé M. Hunt.

Le nouveau chancelier a déclaré que le gouvernement “réexaminerait” le plafond de deux ans sur le prix unitaire de l’énergie pour maintenir les factures annuelles à un maximum de 2 500 £, suggérant que le Trésor voulait mettre fin au soutien universel pour tous les Britanniques après six mois.

Dans un geste choc visant à rassurer les marchés sur le fait que le gouvernement peut équilibrer les comptes, M. Hunt a déclaré qu’il avait trouvé une “nouvelle approche” des factures d’énergie qui “coûtera beaucoup moins cher au contribuable”.

La réduction du taux de base de 20p à 19p dans la livre a été annoncée pour la première fois par M. Sunak dans sa déclaration du printemps plus tôt cette année. Il a déclaré que le changement serait introduit d’ici 2024.

Mais M. Kwarteng a avancé la réduction d’impôt de 12 mois et a déclaré qu’elle prendrait effet à partir d’avril 2023. Environ 31 millions de personnes devaient économiser 170 £ en moyenne sur la réduction de 1 pence, et jusqu’à 377 £ pour les plus hauts revenus.

À la suite de la décision de M. Hunt sur l’impôt sur le revenu, un travailleur avec 15 000 £ perd 24 £ par an, quelqu’un avec 30 000 £ perd 174 £ et ceux de plus de 50 000 £ perdent 377 £.

Cependant, les meilleurs économistes ont estimé que le gouvernement faisait face à un trou noir de 60 milliards de livres sterling dans les finances publiques. L’Institute for Government (IfG) a déclaré qu’il n’y avait pas de véritable “graisse” à retirer des budgets du secteur public, alors que les craintes d’une nouvelle ère d’austérité grandissent.

Dans sa déclaration télévisée, le chancelier a mis en garde contre des décisions de dépenses plus « difficiles » à venir. “Les gouvernements ne peuvent pas éliminer la volatilité des marchés, mais ils peuvent jouer leur rôle et nous le ferons”, a-t-il déclaré.