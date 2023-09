Jeremy Hunt accuse Keir Starmer d’avoir comploté pour « décocher » le Brexit

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour connaître les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni. Inscrivez-vous à notre e-mail sur le Brexit pour les dernières informations

Jeremy Hunt a accusé Sir Keir Starmer de vouloir « défaire » le Brexit après avoir fait ses commentaires les plus audacieux à ce jour sur la façon dont il voit le Royaume-Uni et l’UE travailler ensemble si les travaillistes arrivent au pouvoir.

La chancelière a affirmé que les commentaires de Sir Keir – selon lesquels il « ne voudrait pas s’écarter » des règles de l’UE – « inquiéteront beaucoup de ceux qui ont voté pour le Brexit ».

Mais les travaillistes ont riposté, affirmant que les conservateurs n’ont pas utilisé le Brexit pour diverger sur « les normes alimentaires, environnementales ou du travail » et que « s’ils ont un plan pour le faire, ils devraient faire preuve de transparence ».

Interrogé sur les commentaires de LBCM. Hunt a déclaré : « Ce genre de commentaires sur le fait de ne pas vouloir diverger inquiétera beaucoup de gens car ce qu’il veut vraiment faire, c’est défaire le Brexit.

« Toute suggestion selon laquelle vous souhaiteriez aligner nos lois et réglementations sur celles de l’UE inquiétera beaucoup de ceux qui ont voté pour le Brexit. »

Un porte-parole a déclaré que les travaillistes ne rejoindraient pas le marché unique ni l’union douanière, et que la Grande-Bretagne « ne retournerait sous aucune forme » dans l’UE.

Et la chancelière fantôme Rachel Reeves a déclaré qu’il « ne devrait pas être surprenant » que le parti travailliste ne veuille pas « diluer les droits des travailleurs, la protection de l’environnement ou les normes alimentaires ». Elle a déclaré à la BBC : « Parce que nous voulons ces normes élevées, nous pensons qu’il est plus facile pour un nouveau gouvernement travailliste d’obtenir un meilleur accord avec l’UE afin d’améliorer les relations commerciales.

« Car la vérité est que l’accord conclu par Boris Johnson il y a trois ans n’est pas suffisant et que nous avons assisté à un déclin des échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et les autres voisins européens. »

Rachel Reeves a déclaré qu’il « ne devrait pas être une surprise » que le parti travailliste ne veuille pas « diluer les droits des travailleurs » (Jordan Pettitt/PA) (Fil PA)

S’adressant au sommet Global Progress Action, diffusé par Nouvelles du cielSir Keir a déclaré : « La majeure partie du conflit avec le Royaume-Uni se situe en dehors du [EU] se pose dans la mesure où le Royaume-Uni souhaite diverger et faire des choses différentes du reste de ses partenaires de l’UE.

« De toute évidence, plus nous partageons des valeurs, plus nous partageons un avenir commun, moins il y a de conflits. Et en fait, différentes manières de résoudre les problèmes deviennent disponibles.

« En fait, nous ne voulons pas diverger, nous ne voulons pas abaisser les normes, nous ne voulons pas détruire les normes environnementales, les normes de travail pour les personnes qui travaillent, les normes alimentaires et tout le reste. »

Sir Keir a déclaré cette semaine qu’il ferait pression en faveur d’une amélioration des relations commerciales avec l’UE si les travaillistes formaient le prochain gouvernement. Dans le même temps, la France et l’Allemagne feraient pression pour proposer à la Grande-Bretagne une « adhésion associée » à l’UE.

Après avoir attaqué la position de Sir Keir sur le Brexit, M. Hunt a déclaré : « Nous allons faire un énorme succès avec le Brexit. Nous avons déjà commencé à le faire et il y a beaucoup d’autres choses à venir.

« Nous voulons être de bons amis avec nos voisins d’outre-Manche. »

Certains partisans du Brexit ont fait valoir que quitter l’Union européenne offre l’opportunité de modifier les réglementations dans des domaines tels que les normes de produits ou l’environnement – ​​qui avaient déjà été convenues à Bruxelles alors que la Grande-Bretagne était membre de l’Union.

D’autres voix, telles que les syndicats et les environnementalistes, ont déclaré que les règles de l’UE contribuaient à maintenir des normes britanniques élevées et ont mis en garde contre les divergences.

Et les entreprises ont également averti que toute divergence par rapport à l’UE pourrait engendrer des coûts supplémentaires.

Dans le cadre de l’accord sur le Brexit négocié par Boris Johnson, les règles du Royaume-Uni s’écarteront progressivement de celles de l’UE – bien que les projets visant à purger immédiatement les livres de statues de toute la législation européenne aient été abandonnés par Rishi Sunak.

D’autres approches du Brexit, comme le maintien dans le marché unique, nécessiteraient que la Grande-Bretagne reste synchronisée avec les règles de l’UE – mais réduiraient les barrières commerciales par rapport à aujourd’hui.