Jeremy Hunt a raison de se concentrer sur l’inflation mais un retour à l’austérité est une erreur

Coupez-nous une pause

NOTRE crainte pour le budget d’aujourd’hui est que Jeremy Hunt puisse faire suivre la bévue économique de Liz Truss d’une autre, aussi grave mais beaucoup plus durable.

Nous espérons qu’il nous prouvera le contraire.

La chancelière et Rishi Sunak ont ​​raison de se concentrer sur l’inflation ainsi que sur les coupes généralisées dans tous les projets non jugés indispensables Crédit : simon walker/10 downing street

La chancelière et Rishi Sunak ont ​​raison de se concentrer sur l’inflation – en mangeant nos salaires et nos économies à un nouveau taux désastreux de 11,1 %, un sommet en 41 ans.

Ils sont déterminés à réduire cela et à équilibrer les livres après les méga-dépenses du Covid et les renflouements énergétiques et l’inversion par Truss de la hausse de l’assurance nationale. . . les trois politiques, d’ailleurs, soutenues par les travaillistes.

Notre inquiétude, cependant, est qu’ils se trompent de chemin en complotant un retour à l’austérité – avec des impôts supplémentaires s’ajoutant à un fardeau déjà à son plus haut niveau depuis 70 ans, ainsi que des coupes généralisées et l’abandon de tous les projets favorables à la croissance non jugé indispensable.

Truss était imprudente dans sa hâte de croissance, mais son objectif lui-même était crucial pour notre prospérité future.

Là où les projets ne valent peut-être jamais la dépense, comme avec HS2, jetez-les.

Mais se contenter de réduire tous les coûts et de marteler le public ne fonctionnera pas.

Nos concurrents le savent.

Nous sommes probablement déjà en récession.

M. Hunt ne doit pas écraser les pousses vertes, dans l’espoir de faire s’additionner les sommes.

De cette façon se trouvent des années de stagnation.

Nation de la terreur

PENDANT des années, le régime islamiste pervers de l’Iran a répandu son poison dans le monde entier.

Il finance et fomente la terreur.

Elle fournit à la Russie des drones qui font pleuvoir la mort sur l’Ukraine.

Chez lui, il exécute ceux qui protestent contre leur oppression.

Et le MI5 affirme que ses tentacules ont atteint la Grande-Bretagne, avec des escadrons de tueurs à gages complotant pour assassiner des dissidents ou même des citoyens britanniques.

Les dirigeants de l’Iran, contrairement à son peuple, sont un cancer.

Pourtant, lundi, les footballeurs anglais doivent jouer le leur lors de notre match d’ouverture de la Coupe du monde.

Pourquoi?

La Fifa n’aurait jamais dû laisser l’Iran, sous de tels extrémistes, blanchir son image au Qatar.

Ennemi intérieur

COMMENT les conservateurs peuvent-ils gouverner si des fonctionnaires anonymes complotent pour éliminer les membres du Cabinet un par un ?

Presque quotidiennement, des sources divulguent une supposée transgression au Labour, qui appelle la BBC et des journaux amis.

Angela Rayner a demandé la démission de Dominic Raab accusé d’intimidation Crédit : PA

La cible de cette semaine est le vice-Premier ministre Dominic Raab, qui fait maintenant l’objet de plaintes pour intimidation.

Angela Rayner du Labour n’attend pas de preuves.

Elle a absurdement demandé sa démission hier.

Pour elle, les “racailles conservatrices” sont coupables jusqu’à ce qu’elles soient innocentes et probablement coupables même alors.

Une partie de cela ressemble à des flocons de neige inactifs de Whitehall confondant un patron dur, qui exige des normes plus élevées, avec «un tyran».

Mais il ne fait aucun doute que les fuyards n’aiment pas non plus les conservateurs et le Brexit.

Leur calomnie et leur sape de la politique puent une campagne pro-travailliste