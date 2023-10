Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le chancelier Jeremy Hunt aurait été informé que son emploi serait en sécurité au moins jusqu’au printemps, alors que l’on prétendait qu’il pourrait être limogé lors du prochain remaniement de Rishi Sunak.

Il y avait de plus en plus de spéculations à Westminster selon lesquelles M. Hunt pourrait être victime de changements au sein du cabinet – certains conservateurs appelant le Premier ministre à licencier son chancelier « fade ».

Mais Downing Street semble vouloir étouffer les rumeurs d’une action contre M. Hunt dans le but de rafraîchir son gouvernement en difficulté – insistant sur le fait qu’il serait toujours au Trésor pour présenter le budget en mars 2024.

Une source n°10 a déclaré Les temps et Le soleil: « La chancelière et le Premier ministre travaillent en étroite collaboration pour réduire l’inflation et construire une économie pour l’avenir.

“La chancelière présentera dans quelques semaines la déclaration de l’automne et le budget au printemps prochain”, ont-ils ajouté.

On pense que M. Sunak a décidé que M. Hunt restait la meilleure personne pour restaurer la stabilité et la crédibilité après les ravages provoqués par le mini-budget désastreux de Liz Truss et Kwasi Kwarteng l’année dernière.

M. Hunt devrait décevoir de nombreux députés conservateurs en rejetant les réductions d’impôts lors de la déclaration d’automne du mois prochain.

Il a déclaré le mois dernier qu’il était « très difficile » d’obtenir des réductions d’impôts globales en 2023, car il donne la priorité à l’équilibre budgétaire dans le but de maîtriser enfin l’inflation.

La frustration de la droite à l’égard des conservateurs modérés s’est propagée à la suite de la double défaite aux élections partielles de Tamworth et du Mid Bedfordshire.

Hunt a présenté le budget de 2023 pour rétablir un peu d’ordre après le désastre de Truss (Parlement britannique)

Un député conservateur a déclaré au Mail que M. Hunt n’était « certainement pas un chancelier conservateur » et que M. Sunak devrait être assez « courageux » pour se débarrasser de quelqu’un d’aussi « fade » et « timide ».

Près de 40 députés conservateurs et pairs ont signé l’engagement de l’ancien président Jake Berry de voter contre la déclaration d’automne si M. Hunt augmentait « la charge fiscale globale ».

Il y a des spéculations selon lesquelles M. Sunak pourrait encore décider de destituer M. Hunt avant les élections générales prévues à l’automne 2024.

La proche alliée du Premier ministre, Claire Coutinho, la secrétaire au net zéro, est considérée comme la principale candidate à ce poste si le numéro 10 souhaite offrir un sentiment de renouveau avant de se rendre aux urnes.

Dans le même temps, l’Office for Budget Responsibility (OBR) devrait publier ses dernières prévisions la semaine prochaine, certains membres du gouvernement étant optimistes quant au fait que les perspectives seront suffisamment brillantes pour commencer à planifier des réductions d’impôts avant les prochaines élections.

M. Hunt a démenti les rumeurs selon lesquelles il serait sur le point de quitter le Parlement en se retirant dans sa circonscription de Surrey lors des prochaines élections.

Le chancelier a insisté sur le fait qu’il se battrait pour gagner à Godalming & Ash, alors que les frontières sont redessinées dans le sud-ouest du Surrey. Le siège du « mur bleu », qu’il occupe avec une majorité de 9 000 voix, reste l’une des principales cibles des libéraux-démocrates.

Pendant ce temps, le dernier YouGov montre qu’environ sept électeurs sur dix pensent que M. Sunak s’en sort mal en termes d’économie, de crise du coût de la vie et du NHS.