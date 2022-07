Jeremy et Audrey Roloff de Little People déchirés pour avoir tué des taupes et montré un animal MORT aux enfants Ember, 4 ans, et Bode, 2 ans

LITTLE People, Jeremy et Audrey Roloff de Big World ont été déchirés par les fans pour avoir tué des taupes et montré l’animal mort à leurs jeunes enfants Ember et Bode.

Les choix parentaux du couple ont été critiqués à plusieurs reprises par les fans ces derniers temps.

Little People, Jeremy et Audrey Roloff de Big World ont été critiqués pour avoir tué des taupes et montré les animaux morts à leurs enfants

Jeremy a montré la taupe exterminée toujours prise au piège

Le couple a reçu beaucoup de contrecoups en raison de certains de leurs choix parentaux ces derniers temps

Audrey, 31 ans, a publié les vidéos de meurtre de taupes sur ses histoires Instagram.

Sous-titrée “Première prise à la ferme”, la série d’enregistrements montre Jeremy, 32 ans, en train de retirer un piège à taupe avec la vermine éteinte prise à l’intérieur.

Audrey et Jeremy attrapent les créatures autour de la propriété de quatre acres de leur ferme de 1,5 million de dollars récemment achetée dans l’Oregon.

La vidéo montre ensuite l’ancienne star de LPBW en train de montrer la taupe morte à leurs jeunes enfants Ember, quatre ans, et Bode, deux ans.

Les fans ont partagé des images de l’histoire Instagram sur un forum en ligne populaire où ils ont discuté de la publication “inutile”.

Une personne a écrit: “Cette histoire était triste à voir.”

Un autre fan a répondu en écrivant “Je suis d’accord. Pourquoi partageraient-ils cela ? Et laisser leurs enfants rester là et les voir tuer une taupe ? »

Un troisième concerné a commenté: «Tuer de petits animaux de toutes sortes devant de petits enfants n’est pas acceptable. Cela peut être traumatisant pour les enfants sensibles.





D’autres utilisateurs ont raconté ce sentiment avec une personne commentant: “Je serais traumatisé si je voyais mon père assassiner une taupe juste devant moi et que je suis un adulte.”

Un autre a ajouté : « Mon père a aussi tué des taupes comme celle-ci dans notre maison en grandissant. Je m’en souviens et je l’ai détesté.

Une personne a demandé : « Le piège est-il humain ? Certains pièges pour rongeurs ne sont pas humains et l’animal se débat ou est coincé puis meurt de faim.

Une deuxième personne a répondu : “D’après ce que je viens de lire, non, ils ne sont pas humains car ils ne tuent pas instantanément et l’animal souffre souvent.”

L’un d’eux a ajouté: “Je ne pense tout simplement pas que ce soit le mieux que vos petits enfants participent activement à l’extraction d’un mort hors du sol?”

ÉLOIGNEZ LE POÊLE

Récemment, Audrey et Jeremy ont été critiqués pour avoir installé un poêle à bois dans leur nouvelle cabane de 750 000 $ en Oregon, car les critiques affirment que l’appareil pourrait être dangereux autour de leurs trois jeunes enfants.

Audrey a partagé une vidéo du nouveau poêle sur ses histoires Instagram, en écrivant : « J’ai remplacé le poêle à gaz par du bois.

La star de télé-réalité partage trois enfants au total avec son mari Jeremy, dont le petit fils Radley.

Les fans ont déchiré la décision du couple d’obtenir un poêle à bois sur un fil.

L’un d’eux a écrit : « Je comprends qu’ils sont en train de rénover, mais cela ressemble à un désastre.

“Un poêle à bois à l’air libre ressemble à un grand non-non pour trois jeunes enfants.”

Audrey et Jeremy ont acheté la “cabane dans les bois” à Bend, Oregon, en septembre.

RÉPONSE AU FROID DU SPA

Les fans ont également déchiré Audrey pour avoir permis à ses jeunes enfants de jouer dans le bain à remous « dangereux ».

Un boomerang coupé a vu la personnalité de la télévision traîner avec Ember et Bode dans un bain à remous extérieur malgré certains des risques pour la santé.

La mère et ses enfants étaient tout sourire alors qu’ils barbotaient et traînaient près du rebord carrelé.

Les fans contrariés ont fustigé la star pour avoir mis ses enfants dans une position inquiétante.

L’affiche originale écrivait avec la prise : “Les jeunes enfants ne devraient pas être dans un bain à remous !!”

Un deuxième utilisateur en colère a commenté : « Je dois me demander ce qu’Audrey pense ici.

“Les spas pour les enfants de moins de cinq ans ne sont vraiment pas recommandés car les tout-petits ne peuvent pas réguler leur température.”

Un autre a dit : « Ouais, j’ai l’impression que ça ne peut pas être bon pour eux ? Ils sont dangereux pour les jeunes enfants.

D’autres ont également noté que “les spas ne sont pas sûrs pour les enfants de moins de 5 ans”.

Jeremy a montré la taupe pour un gros plan

Jeremy et Audrey partagent trois enfants : Ember, Bode et Radley

Le couple a récemment acheté une ferme de 1,5 million de dollars dans l'Oregon