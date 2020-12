Jeremy Edwards se prépare à accueillir le deuxième bébé.

The Hollyoaks and X Factor: Celebrity star, 49 ans, a partagé la nouvelle passionnante que sa femme Lydia Metz est enceinte après leur voyage de FIV «stressant».

Jeremy et Lydia, qui se sont mariés en 2009, partagent déjà leur fille Scarlett, âgée de trois ans, et ont hâte de lui donner un bébé.

Partage de l’actualité avec OK! Jeremy a déclaré: « Nous sommes incroyablement excités, mais le sentiment principal a été le soulagement. Scarlett a été conçue par FIV, tout comme ce bébé. Nous nous sentons très bénis, car le processus est en fait très difficile pour Lyds. »

Lydia, 36 ans, qui doit accoucher en mars, a ajouté: « C’est très stressant, mais nous nous sentons tellement chanceux que cela a fonctionné les deux fois pour nous dès la première tentative. C’est beaucoup à vivre, surtout si ce n’est pas le cas. travail, donc nous sommes vraiment ravis et reconnaissants que cela se soit produit. Nous l’avons découvert en juillet et je suis attendu pour la fin mars. J’arrive juste à six mois. «







(Image: Jonathan Hordle / REX / Shutterstock)



Jeremy a déclaré que leur traitement par FIV avait été retardé en raison du coronavirus obligeant les cliniques à fermer.

Le couple a eu une petite fenêtre d’opportunité en juin lorsque le premier verrouillage s’est terminé et ils ont sauté sur l’occasion, affirmant qu’ils étaient les premiers patients à franchir les portes.







(Image: Can Nguyen / REX / Shutterstock)



Lydia a déclaré que le report de son traitement était « frustrant » après qu’elle se soit excitée pour cela, seulement pour l’avoir annulé à la dernière minute.

Jeremy a ajouté: « Il n’y a aucune garantie avec la FIV. La pauvre Lyds injecte toutes ces hormones dans son corps et poursuit ce voyage invasif. Mais il n’y a aucune garantie – et c’est une chose difficile à vivre. Oserais-je le dire, la grossesse C’est presque plus facile, car il y a tellement de choses qui y mènent. Tout avec Covid a rendu les choses plus difficiles aussi. «







(Image: Can Nguyen / REX / Shutterstock)



En raison des restrictions entourant Covid-19, Jeremy n’a pas pu être aux côtés de sa femme pour la plupart des traitements, et elle a dû subir des tests de Covid et s’isoler pour être vue par des médecins de fertilité.

Heureusement, tout a payé et ils sont ravis d’avoir leur deuxième enfant en route.