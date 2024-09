Jeremy Dutcher a remporté le Prix de musique Polaris 2024 pour son album, Motewolonuwok.

Un jury composé de 11 membres a choisi le disque comme le meilleur album canadien de l’année, en se basant uniquement sur le mérite artistique. Le prix a été décerné au Massey Hall de Toronto le 17 septembre.

Après avoir remporté le prix, Dutcher a fait venir tous ses chanteurs et son équipe, visiblement surpris de sa victoire. « Il y a six ans, ce prix a changé ma vie. Je dois exprimer une gratitude infinie à cette communauté musicale, continuez à soutenir tous ces nominés. » Il a poursuivi : « Aucun album de cette liste ne ressemble à un autre et cela témoigne de l’étendue de la musique dans cet endroit. Cette chorale, ces chanteurs, ce groupe, tous ceux qui ont contribué à faire cet album, je vous aime. Je ne pensais pas que cela arriverait. »

En parlant de la signification de sa victoire il a dit« Pour faire avancer l’art et la musique sur cette terre, dans nos langues, avec notre esthétique, tout ce que j’ai à dire, c’est que nous brillons pour vous, maintenant allez briller pour les autres. »

VIDÉO | Jeremy Dutcher remporte le Prix de musique Polaris 2024 :

Motewolonuwok est le deuxième album de Dutcher, et c’est la deuxième fois qu’il remporte le Prix de musique Polaris. Il est le premier artiste en 19 ans d’histoire du Polaris à recevoir le prix deux fois. Comme pour son premier album, Wolastoqiyik LintuwakonawaLe dévouement de Dutcher à la préservation de la langue Wolastoqey est au cœur de Motewolonuwokmais pour la première fois, il a inclus des paroles en anglais pour intégrer les colons dans les conversations autour de la remise en état et de la réconciliation.

Dans une entrevue accordée à CBC Music en octobre dernier, Dutcher a parlé de sa précédente victoire au Polaris et de l’importance de préserver la langue autochtone : « Peu d’albums non francophones ou anglophones ont même effleuré l’imagination du public… C’est passionnant de faire partie de ce très petit pourcentage de personnes qui amènent notre langue dans cet espace et qui participent à la conversation sur la revitalisation dans cet espace. »

Lors du gala, Dutcher a commencé sa prestation avec « Sakomawit », qui a été suivie de « Take my Hand » et « Together We Emerge », où il a été rejoint par un chœur qui l’a encadré pendant qu’il chantait au piano. Les chansons puissantes et planantes ont fait taire la salle.

Il y aura trois occasions d’écouter les moments forts du gala sur Musique en direct de CBC via CBC Radio One et CBC Écoutez :

20 septembre à 14h HE (14h30 NT).

23 septembre à 18h HE (18h30 NT).

24 septembre à 23h HE (23h30 NT).

Le 2 octobre, l’intégralité du gala sera disponible en streaming sur Joyau de la CBC dans le cadre de CBC Music Presents : En direct au Massey Hall série.