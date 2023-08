Jeremy Doku : Man City signe l’ailier belge de Rennes pour un contrat de 55,5 millions de livres sterling | Actualités footballistiques

Manchester City a signé l’ailier Jeremy Doku de Rennes pour un montant de 55,5 millions de livres sterling.

L’international belge a signé un contrat de cinq ans avec les champions de Premier League.

Le joueur de 21 ans est considéré comme le remplaçant de Riyad Mahrez, qui a rejoint le club saoudien d’Al Ahli pour 30 millions de livres sterling le mois dernier.

Doku avait été lié à un certain nombre d’équipes de Premier League cet été, West Ham ayant vu une offre rejetée pour lui plus tôt ce mois-ci.

« Manchester City est la meilleure équipe du football mondial, donc les rejoindre est quelque chose de très spécial pour moi et ma famille », a déclaré Doku sur le site Internet de Man City.

« Je suis un jeune joueur avec tellement de choses à apprendre et à améliorer. Travailler avec Pep et son staff, et jouer aux côtés de ces joueurs de la classe ouvrière, fera de moi un bien meilleur joueur. J’en suis sûr. »

Mais l’ancien joueur d’Anderlecht a rejoint City pour devenir sa troisième recrue estivale majeure après les arrivées de Josko Gvardiol et Mateo Kovacic pour porter les dépenses des triples vainqueurs à 163,1 millions de livres sterling.

Profil Doku : Que va-t-il apporter à Man City ?

L’expert du football français Tom Williams a déclaré à Sky Sports :

« C’est beaucoup d’argent pour un jeune joueur qui en est encore aux premiers stades de sa carrière, mais en termes de matières premières, vous avez tout ce que vous pouvez attendre d’un joueur offensif.

« Doku est absolument rapide et bat les joueurs pour le plaisir. Ses statistiques en termes de buts et de passes décisives ne sont peut-être pas là où elles pourraient être, mais sous un entraîneur comme Pep Guardiola, on suppose qu’elles ne feront que s’améliorer. Il a un potentiel presque illimité.

« C’est beaucoup d’argent mais vous pouvez comprendre pourquoi Manchester City pense qu’il est l’homme à recruter.

« C’est un type de joueur offensif différent de celui dont Guardiola dispose car il est très rapide et c’est un ailier un peu rétrograde. Il peut jouer à gauche et à droite, où il est susceptible de jouer plus souvent pour City.

« En tant que joueur principalement droitier, il n’est pas quelqu’un qui couperait ensuite sur le terrain. Il s’agit davantage de battre un arrière latéral à l’extérieur et d’arriver à la signature pour effectuer des réductions. Il apporte un rythme, une franchise et un une capacité de dribble que City n’a pas actuellement dans son équipe. »

