JEREMY Corbyn a suscité l’indignation après avoir affirmé que la Grande-Bretagne ne devrait pas envoyer d’armes à l’héroïque Ukraine.

Alors que les civils du pays étaient impitoyablement massacrés par les troupes russes, le camarade Corbyn s’est plaint que les dirigeants mondiaux se concentraient trop sur les armes.

Jeremy Corbyn a suscité l’indignation après avoir affirmé que la Grande-Bretagne ne devrait pas envoyer d’armes à l’héroïque Ukraine Crédit : PA

Il a déclaré à la chaîne de télévision Al Mayadeen : « Déverser des armes n’apportera pas de solution, cela ne fera que prolonger et exagérer cette guerre.

« Pratiquement aucun des dirigeants du monde n’utilise le mot paix. Ils utilisent toujours le langage de plus de guerre et de guerre plus belliqueuse.

Plus de 5 000 civils ukrainiens, dont des centaines d’enfants, sont morts entre les mains sanglantes de Mad Vlad Poutine.

Lord Ian Austin a attaqué le député anti-OTAN, affirmant que le président Zelensky n’aurait reçu aucun soutien militaire sous un gouvernement travailliste de Corbyn.

Lord Austin a déclaré: «Merci à Dieu pour le bon sens du peuple britannique qui a empêché Corbyn d’entrer.

« À quel point doit-il être stupide pour penser qu’il est possible de négocier un accord de paix qui ne laisserait pas Poutine aux commandes de grandes parties de l’Ukraine ?

“Ses forces ne partiront que lorsqu’elles seront battues.”