Jeremy Corbyn se présentera comme indépendant aux élections générales britanniques | Actualités électorales

L’ancien leader du Parti travailliste Jeremy Corbyn se présentera comme candidat indépendant aux élections générales du 4 juillet au Royaume-Uni, une décision qui pourrait potentiellement perturber le parti travailliste dans son siège du nord de Londres.

Corbyn, qui représente la circonscription londonienne d’Islington Nord depuis plus de 40 ans, a annoncé vendredi qu’il briguerait le siège pour être « une voix indépendante pour l’égalité, la démocratie et la paix ».

Les responsables travaillistes n’ont pas inclus l’homme de 74 ans dans une liste restreinte de candidats pour le siège, ce qui l’a incité à décider de faire cavalier seul.

« Je veux que nos partis politiques soient démocratiques, mais les membres du Parti travailliste d’Islington Nord se sont vu refuser le droit de choisir un candidat », a déclaré Corbyn dans une vidéo annonçant son plan.

« Nous devons donc nous lever. Nous devons nous lever et dire que nous n’acceptons plus cela. Nous ferons valoir nos droits. C’est pourquoi je me présente comme candidat indépendant pour les habitants d’Islington Nord.

Les travaillistes ont suspendu Corbyn en 2020 à la suite d’un rapport sur la façon dont les plaintes pour antisémitisme avaient été traitées sous sa direction. Corbyn était leader travailliste lors des dernières élections de 2019 et occupe le siège d’Islington Nord depuis 1983.

Corbyn, qui critique depuis longtemps et fervent la politique d’Israël à l’égard de la Palestine, avait reconnu certaines des conclusions de son mandat, ajoutant que les membres juifs du Parti travailliste et la communauté dans son ensemble « avaient raison d’attendre de nous que nous traitions de cette question ». Mais il a ajouté qu’il n’acceptait pas « toutes les conclusions ».

Une enquête d’Al Jazeera sur la crise a révélé que de hauts responsables travaillistes avaient à l’époque tenté de saper le soutien à Corbyn et, à certaines occasions, de faire taire le débat sur le traitement réservé aux Palestiniens par Israël.





Critique de la guerre d’Israël contre Gaza

Après l’attaque du groupe palestinien Hamas contre Israël le 7 octobre et le début de la guerre incessante d’Israël contre Gaza qui a tué plus de 35 000 Palestiniens, Corbyn est apparu à nouveau comme un critique du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et de la politique globale du gouvernement israélien.

En novembre, il a été l’un des premiers hommes politiques à exhorter la Cour pénale internationale (CPI) à enquêter sur ce qu’il a décrit comme un « génocide » à Gaza.

« Les habitants de Gaza vivent sous blocus depuis 16 ans et l’occupation israélienne contrôle la plupart de ce qui entre et sort de Gaza », a-t-il déclaré, tout en accusant les politiciens du monde entier de donner à Israël « le feu vert pour affamer ». et massacrer le peuple palestinien au nom de la légitime défense ».

Il a déclaré que l’attaque menée par le Hamas ne peut justifier « les bombardements aveugles et la famine contre le peuple palestinien, qui est puni pour un crime odieux qu’il n’a pas commis ».

Depuis octobre, Corbyn s’est également joint à plusieurs manifestations au Royaume-Uni dénonçant l’opération militaire israélienne à Gaza.

Jeudi, les dirigeants politiques britanniques ont lancé six semaines de campagne avant que le pays ne vote pour un nouveau gouvernement le 4 juillet.

Un sondage instantané Survation sur les intentions de vote après l’annonce du Premier ministre Rishi Sunak place le parti travailliste de centre-gauche à 48 points – son plus haut niveau depuis novembre 2022 et 21 points d’avance sur les conservateurs au pouvoir, à 27.

Survation a déclaré que les résultats étaient conformes aux sondages du Labour tout au long de 2023 et de cette année. D’autres enquêtes ont suggéré des résultats similaires.