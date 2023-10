Jeremy Corbyn refuse de condamner le Hamas après que le groupe militant a mené une attaque meurtrière contre Israël

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Jeremy Corbyn a refusé de condamner le Hamas après que des militants ont pris d’assaut des colonies dans le sud d’Israël, tuant et prenant en otage des soldats et des civils lors d’une attaque surprise.

L’ancien leader travailliste a déclaré que « toutes les attaques sont mauvaises » et a réitéré son appel à la fin de l’occupation de la Palestine par Israël. « Ce qui constitue bien sûr fondamentalement le contexte de toute cette question », a déclaré M. Corbyn.

« Je ne soutiens aucune attaque, c’est pourquoi je les critique toutes », a-t-il ajouté.

Mais, interrogé par ITV News, M. Corbyn n’a pas condamné directement le groupe terroriste qu’il avait précédemment qualifié d’« amis » – des commentaires qu’il a ensuite regrettés.

Cela survient le jour de l’ouverture de la conférence annuelle du parti travailliste à Liverpool, qui se déroule sur fond de combats entre l’armée israélienne et les militants palestiniens.

M. Corbyn a publié samedi une déclaration qualifiant les événements en Israël de « profondément alarmants ».

« Nous avons besoin d’un cessez-le-feu immédiat et d’une désescalade urgente », a-t-il déclaré. Et il a appelé Israël à mettre fin à son occupation de la Palestine comme étant « le seul moyen de parvenir à une paix juste et durable ».

« Nous avons besoin d’une issue à ce cycle tragique de violence », a déclaré M. Corbyn.

L’ancien député travailliste Ian Austin a qualifié sa déclaration de « honteuse ». « Les terroristes du Hamas massacrent des gens dans les rues, kidnappent des civils et tirent des roquettes sans discernement sur les villes », a-t-il déclaré.

Le conflit menace de raviver de vieilles disputes avec l’aile gauche du parti travailliste lors de sa conférence annuelle cette semaine.

Mettant une eau bleue claire entre lui et la gauche travailliste, Sir Keir Starmer a déclaré qu’il n’y avait « aucune justification » pour l’attaque « épouvantable » contre Israël. Il a dit à la BBC Dimanche avec Laura Kuenssberg programme : « Les auteurs de cela ont délibérément repoussé la perspective d’accords de paix. »

Et le secrétaire d’État fantôme travailliste aux Affaires étrangères, David Lammy, a condamné le Hamas comme une organisation terroriste lors d’un événement séparé lors de la conférence. M. Lammy a déclaré : « Je ne mâche pas mes mots. Je suis avocat de formation. Le Hamas est une organisation terroriste.

Samedi matin, des militants palestiniens ont franchi la frontière fortement fortifiée depuis Gaza et ont envahi les colonies voisines, tuant et prenant en otage soldats et civils dans une attaque sans précédent.

Parmi les attaques, le Hamas a pris d’assaut un festival de musique et a capturé des fêtards, dont le citoyen britannique Jacob Marlowe, en otages. Le bilan des morts parmi les Israéliens s’élève à près de 600, ont rapporté plusieurs médias locaux, notamment Temps d’Israël et Haaretz.

Promettant des représailles brutales, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que le pays était en guerre et s’est engagé à réduire en ruines les sites du Hamas – avertissant les Palestiniens qu’ils devraient quitter Gaza assiégée, même s’ils ne pouvaient pas le faire.

Les autorités sanitaires de Gaza ont fait état de 370 morts, alors que les frappes israéliennes incessantes se poursuivaient pendant la nuit. L’armée israélienne a affirmé dimanche avoir tué plus de 400 hommes armés du Hamas alors que les combats se poursuivaient pour déloger et expulser les militants de huit colonies en Israël.