L’ancien dirigeant travailliste Jeremy Corbyn a critiqué l’Occident pour avoir armé l’Ukraine, arguant que son soutien militaire prolongerait la guerre.

Des pays comme le Royaume-Uni et les États-Unis ont envoyé à Kyiv des milliards de livres d’armes pour l’aider à combattre les troupes de Vladimir Poutine.

« Ce n’est pas en versant des armes qu’on apportera une solution. Cela ne fera que prolonger et exagérer cette guerre », a déclaré Corbyn, faisant écho à la ligne prise par Moscou sur l’aide militaire occidentale à l’Ukraine.

Bien que le député de North Islington ait déclaré qu’il “n’était pas d’accord” avec l’invasion russe, il a accusé les dirigeants mondiaux d’utiliser “le langage de plus de guerre et de guerre plus belliqueuse” au lieu de rechercher la paix.

“Cette guerre est désastreuse pour le peuple ukrainien, pour le peuple russe et pour la sûreté et la sécurité du monde entier, et par conséquent, il doit y avoir plus, beaucoup plus d’efforts à faire pour la paix”, a-t-il déclaré.

L’homme politique britannique, qui a fait ces commentaires à Al Mayadeen, une chaîne de télévision basée au Liban qui a des liens avec l’Iran et le régime d’Assad en Syrie, a également suggéré que des organismes internationaux tels que l’Union africaine devraient être impliqués dans les négociations de paix si l’ONU est incapable de superviser un cessez-le-feu.

Tobias Ellwood, le député conservateur qui préside le comité restreint de la défense, a condamné les propos de Corbyn sur l’Ukraine.

“C’est profondément irresponsable pour un politicien de haut rang. J’espère que ses commentaires ne saperont pas le soutien plus large et l’engagement à soutenir l’Ukraine suite à cette invasion non provoquée par Poutine”, a-t-il déclaré. Le télégraphe.

Corbyn a également utilisé l’interview pour exprimer des griefs concernant son expulsion du parti travailliste en novembre 2020 suite à sa réponse à un rapport critique sur sa gestion de l’antisémitisme en tant que dirigeant.

Peu de temps après son entretien avec Al Mayadeen, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que son pays était toujours en sous-armement et en infériorité numérique face à la Russie.

“Cela se ressent beaucoup au combat, en particulier dans le Donbass”, a-t-il déclaré. “C’est juste l’enfer là-bas. Les mots ne peuvent pas le décrire.”