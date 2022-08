Jeremy Corbyn arbore un œil au beurre noir et une lèvre enflée après avoir trébuché sur une racine d’arbre

JEREMY Corbyn a été aperçu avec un visage meurtri et meurtri ce matin alors qu’il révélait qu’il avait trébuché sur une racine d’arbre en courant.

Les blessures douloureuses de l’ancien dirigeant travailliste étaient pleinement exposées alors qu’il se tenait sur une ligne de piquetage à la gare Euston de Londres dans une manifestation de soutien aux cheminots en grève.

Jeremy Corbyn a été aperçu avec des lèvres enflées et un œil au beurre noir à Londres ce matin

M. Corbyn a été vu avec une lèvre enflée Crédit : PA

Des ecchymoses violettes couvrant l’œil gauche de M. Corbyn et une lèvre enflée ont attiré l’attention des passants.

Mais le député d’Islington North a confirmé que sa sinistre blessure n’était pas due à une attaque ou à un comportement malveillant.

Il a expliqué: “J’étais en train de courir à Finsbury Park et malheureusement, une racine d’arbre avait dépassé le chemin.

“Moi et la racine de l’arbre sont entrés en collision et je suis ensuite entré en collision avec le sol.

“Il n’y avait personne d’autre impliqué – totalement moi seul – mais j’aime quand même courir.”

M. Corbyn siège en tant que député indépendant après avoir fait destituer le whip travailliste par Sir Keir Starmer en 2020.

L’ancien dirigeant a récemment suscité l’indignation après avoir affirmé que la Grande-Bretagne ne devrait pas envoyer d’armes à l’héroïque Ukraine.

Alors que les civils du pays étaient impitoyablement massacrés par les troupes russes, M. Corbyn s’est plaint du fait que les dirigeants mondiaux se concentraient trop sur les armes.

Il a déclaré à la chaîne de télévision Al Mayadeen : « Déverser des armes n’apportera pas de solution, cela ne fera que prolonger et exagérer cette guerre.

« Pratiquement aucun des dirigeants du monde n’utilise le mot paix. Ils utilisent toujours le langage de plus de guerre et de guerre plus belliqueuse.

Jeremy Corbyn à la gare d’Euston ce matin 1 crédit