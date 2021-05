Jeremy Clarkson vise le membre du public qui veut être un millionnaire après une interruption de choc

JEREMY Clarkson a pris pour cible un membre du public de Who Wants To Be A Millionaire après une interruption de choc lors de l’émission d’hier soir.

L’épisode de mardi soir de l’émission de quiz ITV a vu Lynne Greenwood d’Oldham prendre la chaise en face de l’animateur.

5 Jeremy Clarkson a pris pour cible un membre de l’auditoire de mardi, Who Wants to be a Millionaire

Elle a pris un bon départ et a confortablement atteint 8 000 £ avant de s’attaquer à celle de 16 000 £.

Jeremy a commencé à l’introduire en disant: « Merveilleux, c’est la question suivante alors … »

Cependant, il a été interrompu par un membre du public qui avait commencé à tousser.

Il a dit: « J’entends les gens tousser » avant que la toux ne devienne plus forte.

5 Alors qu’il commençait à poser une question à la candidate Lynne, il a été interrompu par un membre du public en train de tousser.

5 Jeremy a plaisanté sur le fait qu’ils étaient censés tousser après que la question ait été posée

5 Il a ensuite demandé si la personne allait mieux avant de plaisanter, il s’en fichait

Faisant une référence effrontée au scandale de toux de Charles Ingram dans l’émission, Jeremy a plaisanté: « Vous êtes censé tousser après que les questions sont posées », faisant éclater de rire tout le public.

En 2001, l’ancien major de l’armée britannique Charles a gagné 1 million de livres sterling, mais a ensuite été accusé d’avoir triché en faisant tousser quelqu’un dans le public lorsque la bonne réponse a été lue.

Charles et sa femme ont ensuite été reconnus coupables d’avoir «procuré l’exécution d’une valeur sûre par tromperie», et tous deux ont été condamnés à des peines de 18 mois, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 15 000 £ chacun.

Poursuivant la blague sur la toux lors de l’épisode répété de la nuit dernière, Jeremy a déclaré: « De telle manière que Lynn puisse l’utiliser … pas seulement tousser constamment avant que je pose la question. »

5 Lynne a ri pendant que Jeremy se moquait du membre du public

Il a ensuite demandé sarcastiquement: « Ça va mieux? » avant d’ajouter rapidement après: « Je m’en fous ».

Les téléspectateurs à la maison adoraient aussi les commentaires de Jeremy, avec un écrit sur Twitter: « Les blagues sur la toux de @ JeremyClarkson viennent de rendre ma nuit #whowantstobeamillionaire. »

Who Wants to be a Millionaire est disponible sur ITV Hub.