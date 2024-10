Jeremy Clarkson subit une chirurgie cardiaque d’urgence

Jeremy Clarkson a révélé qu’il avait récemment subi une opération cardiaque d’urgence, y compris l’insertion d’un stent, après être tombé soudainement malade après son retour de vacances.

L’étoile de Le Grand Tour et La ferme de Clarksondeux énormes succès sur le streamer Amazon Prime, a écrit dans sa chronique pour Le temps du dimanche journal qu’il se sentait moiteavec une oppression dans la poitrine et des fourmillements dans le bras gauche.

Il a écrit : « Je n’avais certainement pas de crise cardiaque. Mais si cela n’avait pas été le cas, je n’aurais jamais été envoyé à l’hôpital. »

L’agriculteur de la télévision a ajouté que quelques jours auparavant, alors qu’il était en vacances dans l’océan Indien, il avait dû « prendre un moment pour s’assurer que mes membres fonctionnaient correctement » lorsqu’il se levait, « avait du mal » à nager et ne pouvait pas descendre. un escalier « sans tenir la main de quelqu’un ».

« Ces problèmes se sont tous manifestés en une seule journée, ce qui a rendu le reste de mes vacances extrêmement relaxant, car je ne faisais que m’asseoir sur une chaise, boire du vin et manger du fromage », a-t-il écrit.

« Mais de retour chez nous, la détérioration soudaine a commencé à s’accélérer. Je me suis réveillé mercredi matin sans me sentir très bien. J’étais moite et j’avais une oppression dans la poitrine.

Il a été transporté en ambulance à l’hôpital John Radcliffe d’Oxford, où une crise cardiaque a été exclue après avoir subi des contrôles. Il avait ensuite installé un stent – ​​un tube inséré dans une artère bloquée pour l’ouvrir et permettre au sang de circuler.

«Le lendemain matin, je suis rentré chez moi, et me voilà, deux heures plus tard, en train d’écrire ceci et de penser en quelque sorte : ‘Crikey, c’était proche.’»

Clarkson et ses co-présentateurs James May et Richard Hammond ont apporté leur succès Grand Tour la série se terminera en septembre. Le trio avait précédemment présenté le salon automobile de la BBC Vitesse supérieure. Clarkson’s Farm a livré quatre séries à succès, et une cinquième pourrait être à venir selon les allusions récentes de Clarkson.