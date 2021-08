JEREMY Clarkson a dit à Qui veut gagner des millions ? candidat : « Je suis un peu déçu que vous soyez venu me voir à 500 livres. »

La star de 61 ans a semblé stupéfaite lorsqu’il a été appelé pour aider sur le troisième échelon le plus bas sur le chemin du million.

1 Jeremy Clarkson a été choqué lorsqu’un concurrent a demandé ce qu’était un mastodonte

Le concurrent Jack Shutt a été déconcerté lorsqu’on lui a demandé: « Quel type de véhicule est un mastodonte? »

On lui a présenté les options de train, de bateau, de camion ou d’hélicoptère mais a déclaré à l’hôte: « Ce n’est pas un point fort. »

Jeremy a répondu : « Quoi, la langue anglaise ? »

En riant, Jack lui a dit: « Ouais. Ce serait à ce stade. Je suis presque sûr que ce n’est pas un hélicoptère. Je ne suis pas tout à fait sûr mais j’espère que vous le ferez peut-être, Jeremy. J’aimerais demander l’hôte. »

Le présentateur, qui a répété le nom du garçon à la manière d’un film d’action tout au long de son apparition dans la série, lui a dit : « D’accord, Jack Shutt.

« Je suis un peu déçu que vous soyez arrivé à 500 livres. Voici ce que je pense. Je ne pense rien, je sais que c’est un camion.

« Bien qu’il y ait eu un mastodonte à bord d’un paquebot de croisière avec Richard Harris. Mais ce n’est pas un navire, c’est un camion et j’en suis sûr à 100 % – et c’est ma réponse finale. »

Bien qu’il ait hésité dans l’une des questions précédentes de Who Wants To Be A Millionaire, Jack a atteint 64 000 £.

Jeremy lui a dit : « Tu as été un grand candidat, tu as un nom fantastique et tu as 64 000 £. »