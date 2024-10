Jeremy Clarkson a parlé des avertissements effrayants qu’il a reçus de son médecin, notamment celui d’arrêter de travailler à la suite d’une récente intervention cardiaque.

L’ancien hôte de Top Gear, 64 ans, a récemment subi une opération cardiaque urgente pour poser un stent afin d’ouvrir une artère bloquée.

Écrivant dans le Times, le présentateur de télévision s’est plaint de se sentir « moite » et d’avoir « une oppression dans la poitrine », ce qui lui a valu d’être admis à l’hôpital John Radcliffe d’Oxford où il a subi une opération qui lui a sauvé la vie.

Eh bien, il a révélé que son médecin l’avait prévenu qu’une « grande partie » de son travail actuel devra « disparaître » et lui a suggéré de le remplacer par le golf.

Bien qu’il reste catégorique, il continuera à travailler – la peur de la santé a été suffisante pour choquer le mangeur de viande Clarkson et l’amener à repenser son alimentation alors qu’il envisage des moyens de « rendre le céleri intéressant ».

Jeremy Clarkson a parlé des avertissements effrayants qu’il a reçus de son médecin, notamment celui qui lui a dit d’arrêter de travailler suite à une opération cardiaque.

Il a déclaré que son médecin lui avait dit qu’une « grande partie » de son travail actuel devra « disparaître » et lui a suggéré de le remplacer par le golf.

Clarkson a écrit dans sa chronique du Sunday Times comment il se sentait « presque mort » après être retourné à la plage après une courte baignade.

Clarkson a écrit dans le Sun : « Si je ne travaillais pas, je resterais assis à la maison toute la journée, à pourrir.

« Mais le pire problème, c’est l’alimentation. Pour réduire mon taux de cholestérol alarmant, je dois supprimer complètement tout ce que j’aime manger.

« Du bacon, des saucisses, du bœuf, de l’agneau, du porc, du beurre, des chips, du bon lait, des barres de fruits et de noix Cadbury’s et le morceau intéressant d’un œuf.

« J’ai maintenant une semaine pour vivre sous le nouveau régime et c’est horrible. »

Cependant, il a rejeté l’idée d’arrêter de travailler, affirmant qu’il «continuerait» et modifierait simplement son alimentation.

Il a déclaré : « Ensuite, il y a mon travail, que j’aime. J’aime tellement ça en fait, j’ai actuellement dix emplois. Honnêtement, je fais passer Elon Musk pour un fainéant.

L’ancien présentateur de Top Gear, qui possède une brasserie, un magasin de ferme et un pub dans l’Oxfordshire, dit également qu’on lui a dit de se tourner vers la consommation de légumes et de ne plus boire sa propre bière.

« Nous devons maintenant passer à la question de l’exercice », a ajouté Clarkson. « J’ai toujours vu que c’était quelque chose que l’on faisait lorsque l’on voyageait de la voiture au pub, ou de la table du déjeuner au salon.

« Mais apparemment, quand je serai remis de l’opération, je devrai faire plus. »

‘Ouais, ouais. Je suis là tous les jours », a plaisanté Kaleb, rassurant les fans, « Je veux dire, je suis au loin tous les jours, ou nous nous enverrons des SMS tous les jours ou, vous savez, j’irai prendre une tasse de thé tous les jours. jour’ [both pictured]

Il a été révélé que l’ancien animateur de Top Gear avait dû subir cette procédure après une « détérioration soudaine » de sa santé, qui l’a laissé « peut-être à quelques jours de la mort ».

L’homme de 64 ans a également déclaré qu’il était conscient que son mode de vie était malsain et qu’il n’était pas préoccupé par l’idée de mourir, mais qu’il souhaitait désormais voir ses « petits-enfants grandir ».

Clarkson a écrit dans sa chronique du Sunday Times comment il se sentait « presque mort » après être retourné à la plage après une courte baignade.

Il a passé le reste de ses vacances sur une île tropicale à manger du fromage et à boire du vin.

Ce n’est qu’à son retour en Grande-Bretagne, alors qu’il chargeait 30 porcs dans un « bus scolaire d’abattoir », qu’il a remarqué des fourmillements dans son bras gauche.

Il s’est ensuite rendu à l’hôpital John Radcliffe d’Oxford via une ambulance, où une crise cardiaque a été exclue après avoir subi un électrocardiogramme (ECG), des analyses de sang et des radiographies.

Il a déclaré qu’il s’était ensuite rendu dans une « salle d’opération » mercredi, après des contrôles supplémentaires, et les médecins ont dit qu’il était peut-être « à quelques jours » de la mort.

Une fois sur place, on lui a posé un stent pour maintenir ses artères ouvertes, afin d’améliorer le flux sanguin vers son cœur et de soulager ses douleurs thoraciques.

Ses médecins lui ont dit qu’il était peut-être « à quelques jours » de tomber gravement malade et que les stents lui ont été posés en deux heures environ.

Clarkson, qui avait arrêté de fumer après avoir contracté une pneumonie pendant ses vacances en Espagne, a terminé son émission The Grand Tour sur Prime Video avec Richard Hammond et James May le mois dernier.