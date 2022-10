Jeremy Clarkson rompt le silence sur l’avenir de l’émission à succès Clarkson’s Farm – alors que la co-vedette est “snobée” aux NTA

JEREMY Clarkson a publié une mise à jour provocante sur l’avenir de son émission à succès Clarkson’s Farm.

La star de Top Gear a insisté sur le fait qu’il “n’abandonnera pas” l’agriculture de sitôt, qu’il continue ou non à filmer Clarkson’s Farm.

La série Amazon Prime de Jeremy Clarkson Clarkson’s Farm revient pour une deuxième saison[/caption]

Jeremy co-anime la série avec Kaleb Cooper, 24 ans[/caption]

Jeremy a vu sa série Amazon Prime Video devenir un succès retentissant sur la plateforme de streaming.

Partageant son engagement envers Diddly Squat Farm, Jeremy a déclaré: «Si les gens ne veulent plus regarder, nous ne gagnerions plus et, si les gens veulent regarder, alors nous le ferons.

“Je vais continuer à cultiver que vous regardiez ou non, je m’en fiche !”

Malgré les nombreux défis, les téléspectateurs de Clarkson’s Farm ont vu Jeremy et son équipe se battre contre le conseil local s’opposant à leurs plans d’expansion.

Mais la star du Grand Tour n’est pas fatiguée de « se battre » pour l’agriculture.

Il a ajouté : “Je vais continuer l’agriculture et mener le bon combat, au nom de l’agriculture, contre la bêtise.”

Jeremy a ensuite partagé une mise à jour sur le moment où les fans peuvent s’attendre à ce que la deuxième série de Clarkson’s Farm tombe sur Amazon Prime Video.

Lorsqu’on lui a demandé quand arriverait le dernier épisode, Jeremy a admis : « Je ne sais pas en fait, nous avons fini de le filmer, donc il est en cours de montage, et nous avons monté cinq des programmes.

« Il en reste donc trois autres et il faudra ensuite le traduire dans toutes les langues du monde.

“Je suppose que le premier trimestre de l’année prochaine.”





Kaleb Cooper joue un rôle de conseiller auprès de Jeremy dans l’émission.

Mais quand il est apparu qu’il n’avait pas réussi à gagner un seul gong aux National Television Awards, il s’est filmé en train de supplier: “Rentrez-moi à la maison.”

La ferme de Clarkson est disponible en streaming sur Amazon Prime.

Jeremy Clarkson a acheté sa ferme des Cotswolds en 2008[/caption]