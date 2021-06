Jeremy Clarkson révèle un problème « mortel » qui a « foiré » une nouvelle émission agricole

JEREMY Clarkson a révélé un problème « mortel » qui a « foiré » sa nouvelle émission agricole.

Le présentateur reviendra bientôt sur Amazon Prime Video pour sa toute nouvelle émission agricole, Clarkson’s Farm.

Amazon Prime

Jeremy Clarkson a une nouvelle série sur Amazon Prime Video intitulée Clarkson’s Farm[/caption]

Jeremy, 61 ans, troque les voitures rapides et la célèbre chaise d’hôte Who Wants to be a Millionaire contre le travail fastidieux et fastidieux de la ferme dans sa nouvelle série sur la plateforme de streaming géante.

Les téléspectateurs verront le Clarkson se familiariser avec les hauts et les bas qui accompagnent la gestion d’une ferme dans la campagne anglaise.

Le chroniqueur de l’hebdomadaire Sun a affirmé que le Brexit avait « foiré » certaines choses qu’il voulait faire à la ferme.

Il a expliqué: « Je veux dire que le Brexit nous a foutu en l’air parce que j’ai essayé de cultiver du blé dur, qui est une sorte de blé que vous utilisiez pour faire des pâtes, puis j’ai découvert l’autre jour qu’il était coincé dans les quais de Calais depuis trois semaines. , en plein milieu de la saison de plantation.

Il a ajouté: « Nous n’avons pas pu le sortir à cause du Brexit, donc si vous voulez des pâtes ensuite et espérez les acheter auprès d’un fournisseur britannique, désolé, vous devrez aller les acheter en Italie si vous pouvez les obtenir il. »

Outre le Brexit, Jeremy a également plaisanté sur d’autres revers auxquels il a été confronté lors du tournage de son émission.

Il a fait remarquer : « La météo, la météo, la météo, la météo, le Brexit, la météo, COVID, la météo, la météo et les moutons seraient les 10 plus gros problèmes que nous ayons eu. »

Jeremy et sa co-vedette Caleb, un jeune agriculteur local, ont partagé leurs réflexions sur la question de savoir si la vie à la ferme s’est améliorée ou pire depuis que le Royaume-Uni a quitté l’UE.





Jeremy a répondu : « Il est peu probable que ce soit pour le mieux. Je suis, vous savez, j’étais un Restant.

« Donc, je veux dire, interdire les néonicotinoïdes, ce dont vous parlez était une chose nécessaire à faire. »

Enregistré au cours des dernières années, Clarkson’s Farm voit Jeremy apprendre les ficelles du métier tout en luttant contre des conditions météorologiques record, le coronavirus pandémie et Brexit.

La ferme de Clarkson tombe sur Amazone Prime Video le 11 juin.