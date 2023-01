Jeremy Clarkson révèle qu’il s’est excusé auprès de Harry et Meghan le jour de Noël après une controverse dans la colonne

JEREMY Clarkson a présenté ses excuses à Meghan Markle et au prince Harry pour sa chronique dans The Sun.

Le présentateur de télévision a révélé aujourd’hui qu’il avait envoyé un e-mail au duc et à la duchesse de Sussex le jour de Noël pour dire que son langage avait été “honteux” et qu’il était “profondément désolé”.

Jeremy Clarkson a révélé qu’il s’était excusé auprès de Meghan Markle et du prince Harry le jour de Noël pour sa chronique du 17 décembre dans The Sun Crédit : AP

L’animateur de télévision a déclaré qu’il était “mortifié” par la chronique sur la duchesse de Sussex Crédit : AP

Dans une publication Instagram, l’hôte du Grand Tour a déclaré: “L’une des choses étranges que j’ai remarquées ces derniers temps, c’est que chaque fois qu’un député ou une personne bien connue est invité à s’excuser pour quelque chose, peu importe à quel point ces excuses sont sincères ou profondes. peut-être que ce n’est jamais assez pour ceux qui l’ont demandé en premier lieu.

“Je vais donc essayer d’inverser la tendance ce matin en m’excusant pour les choses que j’ai dites récemment dans une chronique du Sun à propos de Meghan Markle.

“Je suis vraiment désolé. Depuis la plante de mes pieds jusqu’aux follicules sur ma tête. C’est moi qui lève les mains. C’est un mea culpa avec des cloches.

“D’habitude, je lis ce que j’ai écrit à quelqu’un d’autre avant de déposer, mais j’étais seul à la maison ce jour fatidique, et pressé.

“Alors quand j’ai eu fini, j’ai juste appuyé sur envoyer. Et puis, quand la colonne est apparue le lendemain, la mine terrestre a explosé.”

La déclaration a continué: “C’était un grondement lent au début et je l’ai ignoré.

“Mais ensuite, le grondement est devenu plus fort. J’ai donc pris une copie de The Sun pour voir de quoi il s’agissait.

“Nous sommes tous passés par là, je suppose. À ce moment précis où nous réalisons soudainement que nous avons complètement foiré.

“Vous êtes en sueur et froid en même temps. Et votre tête bat. Et vous vous sentez malade.

« Je n’arrivais pas à croire ce que je lisais. Avais-je vraiment dit ça ? C’était horrible.

“J’ai su tout de suite ce qui s’était passé. J’avais pensé à une scène dans Games Of Thrones, mais j’avais oublié de le mentionner. Il semblait donc que j’appelais en fait à ce que la violence révoltante pleuve sur la tête de Meghan.

“J’étais très en colère contre moi-même parce que pendant toutes ces journées controversées sur Top Gear, quand j’étais accusée de toutes sortes de choses, c’était très rarement du sexisme.

“Nous n’avons jamais fait de gags ‘les femmes ne peuvent pas se garer’ par exemple. Ou suggéré que les voitures puissantes étaient réservées aux hommes. Et j’ai été ravi lorsque Jodie Kidd et Ellen MacArthur ont réalisé les tours les plus rapides de notre histoire dans notre voiture à prix raisonnable.

“Je ne suis tout simplement pas sexiste et je déteste la violence contre les femmes. Et pourtant, je semblais ne préconiser que cela.

“J’étais mortifié et tout le monde aussi.

“Mon téléphone est devenu fou. Des amis très proches étaient furieux. Même ma propre fille est allée sur Instagram pour me dénoncer.

“Le Sun s’est rapidement excusé et j’ai essayé de m’expliquer. Mais malgré tout, il y a eu des appels pour que je sois limogé et accusé de crime haineux.

“Plus de 60 députés ont demandé que des mesures soient prises.

« ITV, qui fait Who Wants to Be a Millionaire, et Amazon, qui font le Farm Show et le Grand Tour, étaient incandescents.

“J’ai donc écrit à tous ceux qui travaillent avec moi pour dire à quel point j’étais désolé, puis le matin de Noël, j’ai envoyé un e-mail à Harry et Meghan en Californie pour leur demander pardon.

“J’ai dit que j’étais déconcerté par ce qu’ils avaient dit à la télévision mais que le langage que j’avais utilisé dans ma chronique était honteux et que j’étais profondément désolé.

“Au cours des 30 dernières années, j’ai écrit près de 5 000 colonnes de journaux et de magazines, il était donc inévitable qu’un jour, je fasse un Harry Kane et ciel l’une des putains de choses.

“C’est ce qui s’est passé dans l’article sur Meghan.

“Alors puis-je passer à autre chose maintenant? Pas sûr. C’est difficile d’être intéressant et vigilant en même temps.

“Vous n’entendez jamais des éclats de rire venant d’un séminaire sur la santé et la sécurité. Mais je vous le promets, je vais essayer.

« Qui sait ? Très bientôt, je serai grand-père, donc à l’avenir, peut-être que j’écrirai juste à ce sujet.

La chronique de Clarkson a été supprimée du site Web et des archives de The Sun.

Plus tard, nous nous sommes excusés d’avoir publié le commentaire.

Un porte-parole a déclaré: “Jeremy Clarkson a écrit un article de commentaire sur la duchesse de Sussex.

“Cela a provoqué une forte réaction et conduit à un grand nombre de plaintes auprès de l’IPSO, le régulateur indépendant de la presse.

“Dans un tweet, Jeremy a déclaré qu’il avait fait une” référence maladroite à une scène de Game of Thrones “, qui avait” mal tourné avec un grand nombre de personnes “et qu’il était” horrifié d’avoir causé tant de mal “.

“Il a également dit qu’il serait plus prudent à l’avenir.

“Les opinions des chroniqueurs sont les leurs, mais en tant qu’éditeur, nous réalisons qu’avec la liberté d’expression vient la responsabilité.

“Nous, au Sun, regrettons la publication de cet article et nous en sommes sincèrement désolés.

“L’article a été supprimé de notre site Web et de nos archives.

“Le Sun a une fière histoire de campagne, de Help for Heroes à Jabs Army et Who Cares Wins, et plus de 50 ans de travail en partenariat avec des organisations caritatives, nos campagnes ont contribué à changer la Grande-Bretagne pour le mieux.

“En travaillant avec nos lecteurs, The Sun a contribué à l’élaboration d’une nouvelle législation sur la violence domestique, a fourni des lits dans des refuges, a comblé des lacunes préjudiciables dans la loi et a permis aux victimes de violence de se manifester et de demander de l’aide.

“Nous continuerons à faire campagne pour de bonnes causes au nom de nos lecteurs en 2023.”