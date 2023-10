Jeremy Clarkson révèle que des problèmes à la ferme Diddly Squat l’ont laissé sur le point de prendre une décision « déchirante »

La star de la télévision Jeremy Clarkson a déclaré qu’il était sur le point de vendre sa ferme Diddly Squat.

Il a déclaré que cela n’avait rapporté que 114 £ au cours de sa première année, mais que ce serait un résultat de rêve lorsque les chiffres de cette année seront connus.

Ses difficultés, documentées dans l’émission Clarkson’s Farm sur Amazon, se sont poursuivies avec des récoltes ratées et un échec dans la culture des champignons.

Le présentateur, 63 ans, a écrit dans le Sunday Times qu’il avait passé la semaine à réfléchir à son avenir.

Il a déclaré qu’il avait essayé l’agriculture conventionnelle, la diversification et l’élevage différent – ​​mais aucun n’avait réussi.

Clarkson, également chroniqueur au Sun, a ajouté : « Je suis arrivé à un carrefour et je ne savais pas trop dans quelle direction tourner.

« Je pourrais vendre la ferme et gagner beaucoup plus d’intérêts qu’en cultivant du pain, de la bière et de l’huile végétale. »

Il a décidé en partie de continuer parce que la ferme de l’Oxfordshire, d’une valeur pouvant atteindre 13 millions de livres sterling, pouvait être transmise à ses enfants en franchise d’impôt.

Et il a écrit : « Ensuite, mon agent foncier est passé prendre une tasse de thé et m’a dit qu’il avait acheté de l’engrais pour les neuf prochains mois et que Kaleb était là-bas pour semer des cultures de couverture.

« Alors nous y sommes.

« Le cercle agricole a tout recommencé. »