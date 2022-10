Jeremy Clarkson reçoit des nouvelles sur l’avenir de Clarkson’s Farm

Le TOURNAGE a déjà commencé sur une troisième série de Clarkson’s Farm de Prime Video – des mois avant même que la deuxième série ne soit diffusée.

Jeremy Clarkson est de retour pour plus de bouffonneries agricoles à Diddly Squat Farm aux côtés de son équipe d’assistants, y compris, bien sûr, ses fidèles acolytes Kaleb, Lisa et Charlie.

Jeremy a déclaré: «Je suis vraiment ravi que nous fassions une troisième saison de Clarkson’s Farm. J’ai eu de nouvelles idées géniales, qui ont toutes rendu Charlie, Lisa et Kaleb profondément mécontents.

La nouvelle série les verra s’attaquer à la partie non cultivée de la ferme qui représente actuellement près de la moitié du site de 1 000 acres.

Jeremy veut maximiser le potentiel de la forêt environnante et des lacs à proximité, mais comme toujours, il ne sait pas trop ce qu’il fait.

Kaleb a déclaré : « Je suis ravi de participer à nouveau. Eh bien, ils disent que la troisième fois est un charme. Peut-être que ce sera la série que Jeremy commencera enfin à suivre les conseils d’un vrai fermier.

La ferme de Clarkson a été un énorme succès pour la vidéo Prime lors de sa première diffusion l’année dernière, principalement parce que les téléspectateurs ont adoré regarder le malheureux Jeremy échouer si mal sur le terrain qu’il a acheté dans les Cotswolds.

Il a dû faire face aux pires conditions météorologiques depuis des décennies, faire face à des cultures insensibles, sans parler d’une pandémie inattendue.

Jeremy a également dû faire face à des animaux qui se comportaient mal, y compris une vache qui l’a écrasé dans les parties privées.

Il se souvient : « J’avais un sac en plastique plein de friandises pour vaches, que j’ai secoué pour faire savoir aux bêtes que de la nourriture était en vue… elles n’avaient aucun intérêt pour mes collations aux noisettes. L’un d’eux, cependant, avait intérêt à me tuer.





« On dit qu’une vache ne peut pas reculer mais je peux témoigner du fait que ce n’est pas vrai. Une vache peut donner des coups de pied dans n’importe quelle direction. Ils sont comme Bruce Lee, seulement plus meurtriers et déterminés.

Il a remporté deux nominations aux National Television Awards cette année.

L’émission était dans la catégorie Factual Entertainment Program et Kaleb a été nominé dans la catégorie Expert, qui l’a vu rivaliser avec le trésor national Sir David Attenborough. À la fin, Martin Lewis a récupéré le gong.

La deuxième série de Clarkson’s Farm, qui a été annoncée l’année dernière, devrait être diffusée au début de 2023 et est évoquée comme étant : un « aperçu plus approfondi d’une autre année sur Diddly Squat Farm ».

JO’S QUIP A JEZ CHOKING CHARLES INGRAM est devenu presque aussi célèbre que le jeu télévisé qu’il a frauduleusement toussé et crachoté en 2001. Donc, l’hôte Jeremy Clarkson ne peut pas résister à une blague aux dépens du tricheur lors de l’édition de ce week-end de Who Wants To Be A Millionaire? Jo Brand est sur la sellette et, face à un dilemme sur les stratagèmes de Ponzi, elle plaisante : “Laissez-moi demander à l’homme au manteau dans le public.” Jérémie s’exclame : « Non ! Vous n’êtes pas autorisé à vous adresser au public pendant que nous sommes en jeu ! “Je veux dire, une toux subtile est une chose, mais il n’est pas permis de simplement demander aux gens dans le public. Je dois être très strict là-dessus. C’était loin du domaine de spécialité de Jo. Plus tôt, Jeremy a demandé quels sujets le comique espérait voir apparaître. Elle a ri: “À emporter.” Millionaire est sur ITV à 21h dimanche.

Jason est de retour pour un autre premier ministre de la télévision

IL a été acclamé en jouant le Premier ministre Harold Wilson dans la cinquième série de The Crown, et maintenant Jason Watkins est sur le point de s’attaquer à un autre Premier ministre, Sir Winston Churchill.

L’acteur affrontera le leader de la Seconde Guerre mondiale dans le nouveau drame du dimanche soir de BBC1, SAS Rogue Heroes, qui commence ce week-end.

Bbc

Bbc

Jason, qui a également joué dans Line Of Duty, Des et McDonald & Dodds, apparaît en tant que PM dans un rôle de soutien plus tard dans la série.

Les quatre personnages centraux sont Paddy Mayne, interprété par Jack O’Connell ; le lieutenant-colonel Wrangel Clarke, joué par Dominic West ; Jock Lewes, interprété par Alfie Allen ; et David Stirling, joué par Connor Swindells.

Ils étaient les pères fondateurs du Special Air Service, créé au plus fort de la guerre pour combattre les nazis répandus dans toute l’Afrique du Nord.

Mais le drame, adapté du livre de Ben Macintyre, montre comment ils n’ont pas tout à fait commencé comme l’unité d’élite et disciplinée à laquelle nous pensons aujourd’hui.

Heureusement, nous avons Jason pour apporter une touche de classe aux débats.

Tom : Ma copine n°1

SIR Tom Jones estime que son concurrent dans la finale de The Voice de ce week-end est le meilleur chanteur que le programme ait jamais trouvé.

La légende de la musique espère que le public soutiendra Anthonia Edwards avec ses votes samedi soir.

Rex

Il a déclaré: «Au cours de mes nombreuses années à coacher The Voice, Anthonia s’est imposée comme un talent de la prochaine génération avec le potentiel d’être une véritable artiste.

«Son sens musical naturel et ses capacités vocales dépassent ses années et son expérience et son beau ton et sa livraison émotionnelle communiqueront sur les ondes ainsi que dans les performances en direct.

“Anthonia a été un plaisir de travailler avec et de voir grandir chaque semaine, alors j’espère que le public et les téléspectateurs verront cela et feront ce qu’il faut pour la couronner notre gagnante ce week-end!”

Son collègue entraîneur Olly Murs a révélé qu’il avait choisi une “chanson de football très emblématique” pour son champion, David Adeogun.

Il a ri: «Quand vous l’entendrez, vous réaliserez à quel point cela a été difficile pour moi en tant que fan de Man Utd de lui donner cette chanson. J’ai définitivement mis mes allégeances de côté, mais il les brise.

“David mérite de gagner parce qu’il est venu à The Voice sans savoir à quel point il était bon, et pour quelqu’un qui n’a jamais chanté qu’à l’église, le voici maintenant à la finale de The Voice.”

Anne-Marie soutiendra son concurrent, Mark Howard.

Et WILL.I.AM m’a dit : « Ma concurrente Naomi Johnson mérite de gagner parce qu’elle l’a. Elle atteint les notes aiguës de l’Himalaya et représente le package complet que les producteurs et les labels recherchent.

«Ce que les téléspectateurs peuvent attendre des performances finales, c’est un talent vraiment exceptionnel, quatre finalistes qui possèdent vraiment la scène, chacun à sa manière intrépide.

“Cette saison a encore fait monter les enchères.”

Regardez la finale de The Voice samedi à 20h.

HANTÉ DE HAMZA

OU pourrait penser que rien n’est plus effrayant que Craig Revel Horwood sur le saccage, mais Hamza Yassin de Strictly a une histoire bien plus effrayante à raconter.

Avant le spécial Halloween de l’émission de la BBC, le caméraman de la faune a raconté comment il avait passé une nuit terrifiante seul sur une île écossaise isolée.

Il a déclaré: «Je devais filmer ces macareux. Quand je suis arrivé, le bateau est parti et j’allais vivre seul sur l’île pendant environ un mois.

“Le premier soir, j’étais sur le point d’aller me coucher et j’ai entendu ce bruit obsédant. Je ne savais pas ce que c’était. Cela a continué toute la nuit, me réveillant.

“Chaque fois que je criais ‘Bonjour’, les sons répondaient comme si quelqu’un parlait.

“Le lendemain, j’ai réalisé que c’était des phoques qui s’appelaient.”

LES DENNIS et Siobhan McSweeney des Derry Girls rejoindront Death In Paradise de la BBC pour son spécial de Noël.

Ils rejoindront Ralf Little dans les Caraïbes pour le long métrage spécial. Et une autre série de stars invitées, dont Robert Webb et Chelsea Edge, joueront dans la série 12 l’année prochaine.