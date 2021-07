Jeremy Clarkson qualifie le candidat à Millionaire d’« idiot » après avoir utilisé une bouée de sauvetage à la PREMIÈRE question

JEREMY Clarkson a qualifié un concurrent de Who Wants To Be A Millionaire d’« idiot » après avoir utilisé l’une de ses bouées de sauvetage sur la PREMIÈRE question.

Au cours de l’épisode de ce soir de l’émission de quiz ITV, l’assistant juridique Connor Kim n’a pas pris un très bon départ après avoir trébuché sur la question de 100 £ sur un chanteur célèbre.

2 Jeremy Clarkson a qualifié l’un des joueurs Millionaire d' »idiot » après avoir dû utiliser une bouée de sauvetage lors de la première question

2 Le concurrent CONnor Kim n’avait aucune idée de qui était membre des Rolling Stones

L’animateur Jeremy a demandé lequel de Keith Urban, Keith Chegwin, Keith Richards ou Keith Lemon était devenu célèbre dans le groupe populaire des années 60 The Rolling Stones.

Connor n’était pas sûr de sa réponse, mais il avait l’impression qu’il s’agissait soit du co-fondateur du groupe de rock Richards, soit du présentateur de télévision Chegwin.

Alors que Jeremy riait tout seul, il a déclaré: « Je peux entendre l’équipage rire. Je peux vous dire que je ne pense pas que cela enfreigne trop les règles, l’une d’entre elles est hilarante. »

Connor a répondu: « Mon Dieu, je vais ressembler à un idiot à la télévision. »

Dieu je vais ressembler à un idiot à la télé Candidat Connor Kim

Le présentateur a riposté: « Non non, vous le faites déjà! »

Connor avait le sentiment que la réponse était Keith Richards mais il n’était toujours pas à 100%, alors il a décidé de demander de l’aide à Jeremy.

L’ancienne star de Top Gear a confirmé que sa supposition était correcte, mais les fans de l’émission ITV ont été choqués que Connor ait dû utiliser une bouée de sauvetage sur la PREMIÈRE question.

L’un d’eux a tweeté : « 1ère question utilisant une bouée de sauvetage, brillant #whowantstobeamillionaire. »

Un deuxième a déclaré: « F ** k me #rollingidiot #whowantstobeamillionaire. »

Un troisième a répondu : « Je n’ai aucun espoir pour ce gars maintenant #WhoWantsToBeAMillionaire. »

Un quatrième a ajouté: « Lifeline sur la première question … wow. #whowantstobeamillionaire. »

Un autre a écrit: « N’oubliez jamais le candidat qui a utilisé une bouée de sauvetage sur la première question #whowantstobeamillionaire. »

Malgré ses débuts lents, Connor a fini par quitter le studio avec 135 000 £.

Cela survient après qu’un concurrent appelé Somebi a été stupéfait après que Jeremy Clarkson lui ait donné la bonne réponse à une question de 64 000 £.

Il avait du mal à répondre à une question sur les ours et a demandé de l’aide à la star en utilisant la ligne de vie demander à l’hôte.

La question portait sur les espèces d’ours originaires d’Amérique du Sud, avec les réponses possibles : ours solaire, ours à lunettes, ours noir et ours brun.

Jeremy a qualifié le candidat d' »homme chanceux et chanceux » alors que l’animateur a révélé qu’il s’était rendu en Colombie et avait trouvé l’ours à lunettes dans le cadre d’un épisode de son émission Amazon Prime The Grand Tour.

Il a expliqué qu’il avait même pris lui-même une photo de l’ours dans la nature.

Il était très confiant dans sa réponse et Somebi avait raison de lui faire confiance car cela lui a rapporté 64 000 £.

Somebi a fini par repartir avec la somme énorme – et était très satisfait du résultat.

Qui veut gagner des millions? est disponible pour regarder sur ITV Hub.