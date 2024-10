Jeremy Clarkson publie une mise à jour inquiétante sur son état de santé alors qu’il révèle la procédure suite à une «détérioration» soudaine de l’état de santé

par Mia de Graaf, rédactrice en chef de la santé aux États-Unis

Les stents maintiennent les artères ouvertes pour aider à améliorer le flux sanguin vers le cœur et à soulager les douleurs thoraciques.

Ancien président du Association américaine du cœurle Dr Sidney Smith, MD, a expliqué à DailyMail.com comment fonctionnent les stents et quand ils sont placés.

COMMENT SE DÉROULE LA PROCÉDURE ?

Un stent est un tube en treillis métallique qui soutient les artères ouvertes.

Pour ouvrir l’artère rétrécie, le chirurgien peut réaliser ce qu’on appelle une angioplastie.

Il s’agit de pratiquer une petite incision dans le bras ou la jambe d’un patient, à travers laquelle un fil auquel est attaché un ballon dégonflé est enfilé jusqu’aux artères coronaires.

Dans certains cas, c’est tout ce qui est nécessaire pour briser le blocage, sans mettre en place d’ouvre-artères permanents.

Cependant, les chirurgiens installent parfois un stent pour maintenir les artères ouvertes.

Le stent entoure le ballon et se dilate avec lui lorsqu’il est gonflé.

Une fois le ballon dégonflé et retiré, le stent reste définitivement dans l’artère.

Un stent est un tube en treillis métallique utilisé pour maintenir l’ouverture d’une artère lors d’une angioplastie. Une fois le ballon retiré, le stent reste pour maintenir l’artère ouverte

EST-CE COMMUN?

Les angioplasties sont de plus en plus courantes aux États-Unis et au Mexique en raison de l’augmentation du nombre de problèmes cardiaques.

Et les stents sont de plus en plus courants chez les patients soumis à une angioplastie, car il est très fréquent que les artères se rétrécissent à nouveau si rien n’est mis en place (c’est ce qu’on appelle la resténose et cela se produit dans environ un tiers des cas).

PEUT-IL ÊTRE RÉALISÉ DES JOURS OU DES SEMAINES APRÈS UNE CRISE CARDIAQUE ?

Oui, en fonction du type de crise cardiaque subie.

Il existe deux types de blocages : un STEMI (qui est un blocage complet) et un NSTEMI (un blocage partiel).

STEMI signifie « infarctus du myocarde avec élévation du segment ST », ce qui signifie que le patient a subi des modifications des enzymes cardiaques et des modifications de son activité électrique du cœur, comme le montre un examen ECG.

Une crise cardiaque non STEMI, ou crise cardiaque NSTEMI, est moins urgente. Cela signifie qu’ils ont subi des changements enzymatiques mais aucun changement sur leur ECG.

« Un STEMI est une crise cardiaque très importante et grave au cours de laquelle un patient arrive aux urgences et où l’artère est totalement bloquée. Elle doit être ouverte immédiatement et le stent est placé », Dr Smith, professeur de médecine, cardiologie, École de médecine de l’Université de Caroline du Nord, a expliqué.

« C’est le patient qui va directement en chirurgie. »

« Dans d’autres cas, le patient peut avoir un non-STEMI. Ils peuvent avoir des douleurs thoraciques et ils arrivent à l’hôpital avec des changements enzymatiques mais aucun changement sur leur ECG. [electrical activity of the heart]. Le besoin n’est pas urgent. Les stents sont placés mais cela peut prendre des jours plus tard.

POURQUOI UN PATIENT OBTENIRA-T-IL PLUS D’UN STENT À LA FOIS ?

Cela dépend du nombre de blocages ou du nombre de vaisseaux touchés.

« La décision de placer des stents dans les artères coronaires est basée sur le nombre d’obstructions importantes qui existent », a expliqué le Dr Smith.

« Trois, ce n’est pas inhabituel. Parfois, vous n’en placez qu’un, parfois deux ou trois – cela dépend entièrement.

« Vous placez des stents là où il y a un blocage important. Il se peut qu’il y ait deux ou trois navires impliqués, ou trois blocages sur un navire. Cela justifierait trois stents.

Il ajoute que le nombre de blocages n’a rien à voir avec la gravité de la crise cardiaque, ni avec le fait qu’il s’agisse d’un STEMI ou d’un NSTEMI.

COMMENT SE PASSE LA RÉCUPÉRATION ?

Pour les patients traités pour des douleurs thoraciques, la plupart peuvent généralement rentrer chez eux le jour même de l’opération. Il est souvent conseillé aux patients d’éviter les activités intenses et la conduite automobile pendant au moins une semaine.

Mais le Dr Smith a déclaré que cela dépend de chaque patient, et en particulier du fait qu’il ait ou non d’autres problèmes de santé sous-jacents.

« Cela dépend de la façon dont leur cœur pompe », a déclaré le Dr Smith.

«Les patients peuvent souvent rentrer chez eux dans les 24 heures, généralement en réadaptation cardiaque.»

Quant au patient prenant un vol transatlantique, le Dr Smith a déclaré que cela devrait être décidé au cas par cas.

« Cela dépend de la façon dont ils se portent et de la durée du vol », a-t-il déclaré.