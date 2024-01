Jeremy Clarkson partage son soutien après être devenu une idole improbable pour les agriculteurs français protestataires

Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite IndyArts pour toutes les dernières nouvelles et critiques en matière de divertissement Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite IndyArts

Jeremy Clarkson est devenu un héros improbable dans la protestation des agriculteurs français alors qu’un conducteur de tracteur a fait l’éloge du présentateur de télévision controversé et de son émission. La ferme de Clarkson.

Les agriculteurs manifestent depuis des jours dans toute la France pour faire pression sur le gouvernement afin qu’il réponde à leurs demandes d’une meilleure rémunération de leurs produits, de moins de bureaucratie et d’une protection contre les importations bon marché.

Dans une interview avec Le télégrapheRobin Leduc, 30 ans, qui possède une ferme de 200 hectares à Canly, a fait l’éloge de la série Amazon Prime Video de Clarkson sur sa mission de transformer sa ferme dans les Cotswolds en une entreprise rentable.

« Nous avons besoin qu’une de nos célébrités françaises fasse la même chose que Jeremy Clarkson. C’est tout ce qu’il a expliqué, c’est pourquoi et comment nous sommes ici aujourd’hui », a-t-il déclaré au journal mardi 30 janvier.

Sur Twitter, Clarkson a répondu par un message de soutien aux agriculteurs français, écrivant dans leur langue : « Agriculteurs français. Je parie que personne n’a jamais dit cela auparavant, mais bonne chance, venant d’Angleterre [French farmers. I bet no one has ever said this before, but good luck, coming from England].»

Clarkson, l’ancien animateur controversé de Vitesse supérieurea utilisé sa plateforme pour mettre en lumière le sort des agriculteurs du Royaume-Uni et a même renommé sa ferme de 1 000 hectares « Diddly Squat » en référence à son manque de rentabilité.

Lors d’une apparition sur Les agents de presse podcast en 2022, Clarkson a déclaré que les prix des denrées alimentaires devraient être « le double de ce qu’ils sont » en raison du travail « destructeur d’âme » nécessaire à l’agriculture alimentaire.

Il a expliqué : « Les gens ne paient tout simplement pas assez pour leur nourriture. La seule chose qu’un gouvernement ne dira jamais : « Oh, vous devez payer plus pour la nourriture, vous ne payez pas assez ».

“[Prices] devrait être le double de ce qu’ils sont. C’est destructeur d’âme, la quantité de travail. Je veux dire, j’étais dehors la semaine dernière sous une pluie franchement latérale, une pluie très forte et très forte, essayant de mettre le pénis d’un porc dans le dos d’un autre cochon pendant que Lisa, ma petite amie, essayait de donner à une autre truie l’impression qu’elle était accouplée par en lui frottant le dos », a-t-il poursuivi.

Les agriculteurs français, le plus grand producteur agricole de l’UE, affirment qu’ils ne sont pas suffisamment payés, qu’ils sont étouffés par une réglementation excessive en matière de protection de l’environnement et qu’ils sont confrontés à la concurrence déloyale des importations bon marché.

Certaines de leurs préoccupations, comme la concurrence des importations et des règles environnementales rigoureuses, sont partagées par les producteurs d’autres pays de l’UE, tandis que d’autres, comme les négociations sur les prix alimentaires, sont plus spécifiques à la France.

Suite aux manifestations françaises, les agriculteurs belges ont bloqué le port de Zeebrugge mardi. Les associations d’agriculteurs espagnols ont déclaré qu’elles prévoyaient de descendre dans la rue en février, appelant, entre autres, à l’arrêt des négociations avec le Mercosur.

Rapports supplémentaires des agences de presse