Jeremy Clarkson offre aux fans un prix unique en son genre alors qu’il lance un nouveau Grand Tour

JEREMY Clarkson vend aux enchères sa dernière machine de vitesse Grand Tour pour une œuvre caritative.

Un fan chanceux peut s’emparer de l’unique Mitsuoka Le-Seyde de la star de la télévision – que Jezza, Richard Hammond et James May ont relooké de façon hilarante sur leur dernier film.

Pennsylvanie

Jeremy Clarkson vend aux enchères sa dernière machine de vitesse Grand Tour pour une œuvre caritative[/caption] Première vidéo

The Grand Tour: Eurocrash arrive sur Prime Video vendredi[/caption]

Les téléspectateurs verront les gars décorer l’unique roadster japonais avec des lustres en cristal et des tissus d’ameublement à imprimé vache lorsque The Grand Tour: Eurocrash atterrira sur Prime Video vendredi.

C’est la première fois que l’un des véhicules TV du trio est mis en vente.

Dans une taquinerie sur ce qui est à venir dans l’émission, Jeremy a déclaré au Sun : « Cette voiture n’a jamais couru ou rallié, mais elle a été abattue par des archers hongrois. »

Le Mitsuoka sera tiré au sort pour l’organisation de jeunesse The Mix, avec des billets au prix de seulement 5 £.

Tous les profits bénéficieront directement aux services vitaux de l’organisme de bienfaisance pour les jeunes.

La petite amie de Jeremy, Lisa Hogan, a ajouté : « Je voulais vraiment cette voiture, mais Jeremy ne voulait pas que je l’aie à la ferme.

« Savoir que The Mix sera soutenu est une très bonne alternative. Bonne chance à tous! »

L’organisme de bienfaisance espère que les légions de fans de Clarkson tenteront de posséder ce morceau d’histoire automobile.

The Mix fournit gratuitement des conseils, des informations et un soutien en cas de crise aux jeunes de moins de 25 ans à travers le Royaume-Uni via les médias sociaux, le soutien par les pairs, une ligne d’assistance et des services de conseil.

Andrew Harrison de l’organisation a déclaré: «Nous exprimons notre profonde gratitude à Jeremy Clarkson pour son incroyable générosité en faisant don de son Mitsoka Le-Seyde unique en son genre au grand tirage de The Mix.

« Son soutien aura un impact significatif sur notre capacité à fournir des services vitaux aux jeunes au moment où ils en ont le plus besoin.

« Nous sommes vraiment reconnaissants de l’engagement de Jeremy à faire une différence positive dans la vie des jeunes. »

Pour participer rendez-vous sur : https://uk.givergy.com/TheMixGrandDraw

Cela survient alors que Jeremy lance la dernière édition du Grand Tour de Prime Video – révélant qu’un moment l’a laissé sans voix lorsque le trio est confronté à une véritable voiture volante.

Il a déclaré: «Je suis très rarement perdu pour les mots, mais j’étais perdu pour les mots.

« J’étais bouleversé parce qu’on entend toujours ‘Il y aura des voitures volantes un jour’ et ça y est.

« Il a roulé sur la piste comme une voiture normale, puis il a volé puis atterri à nouveau. »

L’action de l’aviation aiguise le sifflet des gars et ils mènent enfin à bien une grande finale qui est en préparation depuis cinq ans.

Richard explique : « Il y a une séquence avec un avion qui est épique. Ça a l’air génial.

« C’est le genre de chose que vous vouliez faire quand vous étiez enfant : conduire une grosse voiture à moteur en V à l’arrière d’un avion de transport. Il y a tout ça dedans. »

Jeremy a ajouté : « C’est la fin que nous avions prévue à l’origine en Russie, que nous n’avons pas pu faire à cause de Poutine. Nous avons déplacé la fin en Scandinavie, mais nous n’avons pas pu le faire non plus parce que l’équipage de l’avion a attrapé Covid.

« Cela fait environ cinq ans que cela se termine dans nos manches et nous avons finalement réussi. »

Regardez The Grand Tour: Eurocrash sur Prime Video à partir du vendredi 16 juin.