Jeremy Clarkson lance un avertissement sévère qu’il « deviendra médiéval » en « secouant » le nouveau venu de Diddly Squat dans une vidéo chaotique

Une NOUVELLE vidéo de Diddly Squat Farm révèle des scènes chaotiques dans l’un des champs de Jeremy Clarkson avec le présentateur du Grand Tour promettant de « devenir médiéval » sur le nouveau venu « secouant » s’il ne peut pas le réparer.

La vidéo, qui a été enregistrée par Lisa Hogan, a été publiée sur la page Instagram de Diddly Squat Farm Shop avant que Lisa ne republie la vidéo sur sa propre histoire.

Lisa a enregistré des scènes depuis le siège passager de la voiture de Jeremy alors qu’ils se dirigeaient vers l’un de ses champs où il y avait « un embouteillage Diddly Squat ».

Jeremy, 63 ans, et son partenaire se sont rendus à l’endroit où Kaleb Cooper et deux nouveaux venus de Diddly Squat se tenaient. Devant eux, il y avait un empilement de tracteurs et un bloqueur de moissonneuse-batteuse sur leur chemin.

La vidéo n’a pas présenté les deux nouveaux arrivants, mais il est clair qu’ils sont coincés dans le travail à la ferme.

L’un des débutants a commencé à informer Jeremy et Kaleb, 25 ans, sur la façon dont il allait récolter les récoltes dans le champ, mais il a rapidement reçu un avertissement sévère du propriétaire de la ferme.

« Nous devons commencer par l’arrière et progresser », a-t-il déclaré.

Jeremy était d’accord avec ce plan, mais a contesté quand Kaleb a dit que ce serait « facile ».

« Ce n’est pas facile », a-t-il rétorqué au favori des fans de Clarkson’s Farm.

Mais Kaleb a défendu le visage inconnu en disant: « C’est facile pour lui parce qu’il a conduit des épandeurs de fumier et tout. »

Kaleb avait une confiance totale dans le débutant, mais il a commencé à paniquer. « Tu dis ça, mais maintenant je tremble, comme un putain d’enfer », a-t-il admis anxieusement.

Jeremy a répondu au fermier par un avertissement sévère.

« Si vous en renversez, je vais venir vous chercher médiéval sur le cul », a-t-il dit, en mettant un accent américain en le disant.

Cependant, il n’a pas tardé à donner quelques conseils au fermier, lui disant de continuer à regarder dans les deux sens pendant qu’il avance.

« Vous devez être un pigeon où vous avez un œil regardant en arrière et un œil regardant [at] où vous allez », a déclaré le propriétaire de Diddly Squat Farm depuis l’intérieur de la voiture.

« Je n’arrive pas à croire que tu donnes des conseils maintenant, » commenta Kaleb.

« Eh bien, je l’ai fait deux fois », a déclaré Jeremy conformément à la légende de la vidéo, qui disait « Alerte au conducteur du siège arrière ».

Kaleb a offert quelques derniers mots d’encouragement au débutant, lui disant : « Tout ira bien. Sauter sur. »

