Jeremy Clarkson laisse entendre qu’il pourrait quitter Clarkson’s Farm suite aux conseils « terrifiants » d’un médecin après une opération cardiaque

Jeremy Clarkson a révélé qu’il était confronté à la perspective inquiétante d’abandonner une poignée de ses projets professionnels alors qu’il continue de se remettre d’une opération cardiaque.

Suite à une « détérioration soudaine » de sa santé au début du mois, qui s’est manifestée par des douleurs thoraciques et des fourmillements dans le bras, Clarkson a consulté un médecin et a fini par se faire poser deux stents dans le cœur.

Clarkson a affirmé qu’il vivait dans « une tempête de gueule de bois et de décalage horaire pendant 30 ans », qu’il fumait 60 cigarettes par jour dès l’âge de 14 ans et qu’il dépasserait régulièrement les directives gouvernementales en matière de consommation sûre d’alcool.

Suite à l’opération, Clarkson a été invité à modifier son mode de vie – un mode de vie qui, admet-il, n’était ni le plus propre ni le plus sain.

Clarkson a rassuré ses fans sur le fait qu’il était également en voie de guérison via ses chroniques régulières dans les journaux, mais dans son dernier article pour The Sun vendredi, il a admis que son nouveau mode de vie était légèrement « effrayant ».

Mais maintenant que Clarkson admet qu’il aimerait vivre plus longtemps pour voir ses petits-enfants grandir, entre autres choses, la star du Grand Tour a été invitée à supprimer tout cela – ainsi que la consommation de viande.

Comme Clarkson l’a dit dans sa dernière chronique : « Je n’ai plus le droit de m’amuser. Je dois vivre dans un brouillard d’herbes, de graines et de yoga libéral-démocrate, plus saint que toi. C’est terrifiant. »

Bien qu’on ait demandé à Clarkson de cesser de consommer de l’alcool et de revoir son alimentation, on lui a également dit que son agenda de travail devra également être remanié.

A propos des conseils des médecins, Clarkson a écrit : « Ensuite, il y a mon travail, que j’aime. Je l’aime tellement, en fait, j’ai actuellement 10 emplois. Honnêtement, je fais passer Elon Musk pour un fainéant.