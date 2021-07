Jeremy Clarkson interdit aux anciennes co-stars de Top Gear d’apparaître à Clarkson’s Farm

JEREMY Clarkson a déclaré que « pas dans un million d’années » n’autoriserait-il ses co-animateurs habituels Richard Hammond et James May à participer à son émission agricole.

Le chroniqueur du Sun et Qui veut gagner des millions ? l’hôte, 61 ans, vient de mettre en sac une deuxième série d’Amazon smash Clarkson’s Farm, qui a ravi les fans avec son regard brutal sur l’agriculture.

Gratuit pour un usage éditorial

Clarkson’s Farm vient de remporter une deuxième série – mais nous ne serons pas Hammond ou May[/caption]

Cependant, il a exclu tout type de croisement et a déclaré que ses anciens co-animateurs de Top Gear et actuels du Grand Tour n’apparaîtraient pas.

Annonçant la nouvelle, Clarkson’s Farm a reçu une deuxième série, il a fait référence aux stars de la série.

Se référant à ses co-stars, dont sa petite amie Lisa Hogan et sa jeune co-star Kaleb Cooper, il a tweeté: « Toute l’équipe est de retour – Cheerful Charlie, Lisa, Gerald et le fœtus dans un tracteur. »

Mais quand un fan a demandé : « Pouvons-nous obtenir une apparition de @RichardHammond et Captain Slow ? Jeremy a répondu: « Pas dans un million d’années. »

Et après qu’un autre ait suggéré une course de tracteurs entre eux trois sur le terrain, il a simplement dit : « Ce n’est pas ce genre de spectacle. »

Clarkson’s Farm, l’émission la plus réussie qu’Amazon ait jamais diffusée au Royaume-Uni, a reçu une autre série mercredi.

Les téléspectateurs peuvent s’attendre à un aperçu plus approfondi d’une autre année sur Diddly Squat Farm alors que Jeremy vise à se diversifier, en élargissant ses connaissances agricoles limitées sous l’œil vigilant de son équipe pragmatique.

Cela comprend le conducteur de tracteur Kaleb, le favori des murs de pierre Gerald, le conseiller « Cheerful » Charlie Ireland, Lisa, la partenaire de Jeremy devenue commerçante à la ferme.

Polycopié

Hammond, Clarkson et May, comme on le voit dans une photo promotionnelle 2015 pour Top Gear[/caption]