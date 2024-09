Jeremy Clarkson éclaircit enfin un énorme mystère sur le Grand Tour

Jeremy Clarkson a résolu un énorme mystère sur le tournage de The Grand Tour (Photo : Prime Video/PA Wire)

Jeremy Clarkson a apparemment dissipé une énorme idée fausse sur le tournage de The Grand Tour.

La star de Clarkson’s Farm, 64 ans, est revenue sur les écrans pour son dernier passage avec James May et Richard Hammond, 22 ans après leur première apparition ensemble sur Top Gear.

Les fans ont bien sûr été dévastés lorsque leur série Amazon Prime a atteint une fin émotionnelle, mais l’un d’entre eux avait une question pressante – ce qui a laissé Jeremy « furieux ».

Dissipant un mystère dans les coulisses du tournage du salon automobile, Richard Osman a révélé une conversation que nous avons eue avec Jeremy sur la résolution des dégâts.

Un téléspectateur a demandé au présentateur de House of Games, Richard, et à sa co-animatrice de podcast, Marina Hyde, comment l’équipage avait nettoyé les dégâts au pied d’une falaise après que le dernier épisode de The Grand Tour ait vu une VW Beetle décoller du bord.

« J’ai posé cette question à Jeremy Clarkson », a commencé Richard dans un récent épisode de Le reste est du divertissement.

Les téléspectateurs avaient une question sur le tournage du programme automobile (Photo : Prime Video/PA Wire)

«Il était furieux qu’on lui pose cette question. Il a déclaré: « Nous le disons clairement dans l’émission, nous ne sommes pas intéressés par votre appel. »

«Si jamais vous diffusez quelque chose dans une émission télévisée, les gens disent:« oh, j’espère que vous avez clarifié cela. » Vous pensez, oui, bien sûr que nous pouvons, nous avons un programme télévisé, nous avons la loi du pays. nous ne disons pas simplement : « Allez, laissons-le au pied de la falaise, d’accord ? Nous sommes le Grand Tour. Nous faisons ce que nous voulons.

Richard a poursuivi: « Alors il dit: » Je ne suis en aucun cas intéressé à répondre à cette question, mais je dirai, bien sûr, qu’elle a été éclaircie.

« Mais c’est là le problème avec toutes ces choses : si une voiture tombe d’une falaise pour une raison quelconque, quelqu’un finit par venir la nettoyer. »

Marina a ajouté que les grandes cascades de films peuvent parfois prendre « des semaines à être résolues ».



Richard Osman a révélé aux téléspectateurs le secret du tournage (Photo : Ken McKay/ITV/REX/Shutterstock)

Richard a poursuivi: « Et la joie du Grand Tour est que tout semble très décontracté, et on dirait qu’ils sont fous et ils le sont, bien sûr, et on s’amuse beaucoup. »

« Mais oui, tout est éclairci. Jeremy dit qu’ils l’ont probablement déjà transformé en voiture. Il dit, vous savez, c’est absolument clair.

« S’il y avait du pétrole, tout aurait été éclairci, tout ce que vous voyez à la télévision, dans les films, la protection de l’environnement a explosé. »

« Donc, même si c’est amusant de lancer une VW Beetle du haut d’une falaise, il y a trois semaines de moins de plaisir, qui ne sont pas filmées par la suite. »



Le trio est revenu une dernière fois ensemble sur les écrans (Photo : Prime Video)

La scène en question a vu le trio « dans un monde de problèmes » lorsque Jeremy a tenté de « se débarrasser » de la Volkswagen rouge et que les choses ont « terriblement mal tourné ».

Impliquant un chien, un balai et une brique, Jeremy et Richard ont vu leur voiture de secours tomber de la falaise et s’écraser en centaines de morceaux dans un clip très dramatique.

«C’est un assez gros accident», a ri plus tard Jeremy.

Cela vient après le Qui veut gagner des millions ? le présentateur a révélé un autre secret en coulisses – celui il a été « en grande partie écrasé » pendant le tournage.

S’exprimant lors d’une séance de questions-réponses après la première projection de The Grand Tour: One For The Road, il a déclaré que lui et ses co-stars avaient été « pour la plupart écrasés » pendant le tournage, mais « j’espère que personne ne le remarquera ».

Il a également affirmé qu’un tiers de l’avion cargo était rempli de bière, au lieu de matériel photographique.

Lorsqu’on lui a demandé combien d’unités d’alcool ils avaient bu par épisode, Clarkson a révélé : « Je vais vous confier un petit secret à ce sujet.

« Nous avions un gros avion cargo… pour déplacer tout le matériel dont nous avions besoin pour filmer une émission comme celle-là, vous avez 70 personnes dans l’équipage, beaucoup de monde, vous devez sortir les voitures là-bas. » , les pièces détachées là-bas, le matériel caméra, le matériel son, les minicams, les drones, c’était énormément, et on n’a pas rempli l’avion.

« Il en restait donc un tiers – nous avons pensé : « Eh bien, que devrions-nous mettre dessus ? » La bière était la réponse.

« Nous avions donc un tiers d’Antonov de bière à consommer pour celui-là. »

Le Grand Tour : One for the Road est disponible sur Prime Video.

