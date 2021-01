Jeremy Clarkson craignait pour sa vie en combattant Covid-19 à Noël.

Le présentateur, 60 ans, a été frappé par la terreur absolue qu’il mourrait seul dans une tente en plastique après avoir contracté le virus tueur.

Dans sa chronique, Jeremy a admis que c’était une expérience « assez effrayante » alors qu’il parlait du coronavirus quatre jours avant Noël.

Il a dit: « Je ne vais pas mentir – c’était assez effrayant! »

Jeremy a agi après s’être senti malade et a recherché ses symptômes en ligne sur Google.

Ensuite, il a ensuite été testé pour le coronavirus, ce qui a confirmé qu’il avait contracté le virus.

Il a écrit dans la colonne du Times: «Le médecin a été très clair … Je me sentirais sous le temps pendant cinq à 14 jours, puis je me rétablirais ou je devais aller à l’hôpital.

« Où, parce que j’ai 60 ans et que je suis gros, et parce que j’ai fumé un demi-million de cigarettes et que j’ai eu une double pneumonie, je mourrais probablement, seul, dans une tente en plastique isolée. »

Jeremy s’isolait dans un cottage avec sa petite amie Lisa Hogan et ses enfants.