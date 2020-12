Jeremy Clarkson, directeur de la chaîne pétrolière et diffuseur, a parlé de l’intimidation « horrible » qu’il a subie à l’école – insistant sur le fait qu’il est « reconnaissant » de l’expérience.

Grand Tour et qui veut être millionnaire? L’animateur Jeremy, 60 ans, a évoqué des incidents au cours desquels il avait été « obligé de lécher les toilettes » et un autre élève « avait déféqué dans sa boîte de rangement » pendant ses années d’internat.

S’exprimant sur le podcast Andy Jaye, il a partagé: «Les deux premières années, j’ai été victime d’intimidation, et je dois faire attention à la façon dont je formule cela, je ne pense pas nécessairement que dans mon cas, l’intimidation que j’ai subie pendant les premières années était un mauvaise chose.







(Image: Tom Wren SWNS)



«Je pense que cela m’a aiguisé et m’a ramené à la raison. J’apprécie que pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, l’intimidation est horrible mais ce n’était tout simplement pas pour moi en particulier.

Il a ajouté: « Je veux dire que c’était horrible d’en souffrir mais je regarde en arrière et je suis reconnaissant pour ce que cela m’a fait devenir, si cela a du sens. »

Jeremy a finalement été expulsé, mais il en est également heureux – car cela l’a mis sur la voie qui a fait de lui l’une des personnalités télévisées les plus réussies du pays.

En s’éloignant de l’école, un homme au bord de la route a demandé où il allait.







(Image: REX / Shutterstock)









(Image: Amazon)



Jeremy a répondu qu’il avait été expulsé, et l’homme a répondu « Ha, eh bien tu devras être journaliste alors. »

« J’ai donc eu de la chance que je l’ai croisé parce que je n’avais même pas envisagé le journalisme », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, Jeremy s’apprête à revenir sur nos écrans pour l’épisode du Boxing Day de Millionaire – avec Piers Morgan.

Les deux ont eu une querelle de longue date avant de la résoudre en se saoulant ensemble.

Les deux faiseurs d’opinion ont eu un coup de poing il y a environ 16 ans, Piers se moquant de l’ironie que l’émission sera diffusée le lendemain de Noël.







(Image: Stellify Media)







(Image: Stellify Media)



« Je suis maintenant dans la position déconcertante de confirmer que j’ai participé à Celebrity Who Wants to Be a Millionaire? » Piers a annoncé sur Good Morning Britain.

« Pour un Boxing Day spécial de manière appropriée, étant donné que l’hôte est quelqu’un qui m’a une fois frappé trois fois dans la tête. »

Et Jeremy a blâmé le verrouillage et le vin pour un gain de poids récent de deux pierres – après qu’un coup de pied de santé en 2019 ait vu son cadre rétrécir.

« Tout est de retour – et un peu plus », a-t-il déclaré.