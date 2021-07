Jeremy Clarkson dit que les entreprises ont besoin de personnel, les migrants ont besoin d’emplois, hmmm… J’ai une idée

CERTAINS experts disent qu’au cours des 18 derniers mois, alors que nous nous cachions tous sous nos lits, la population de Londres a diminué de 800 000 habitants.

Et lors de mes voyages de plus en plus rares dans la capitale, je peux le croire. Dieu, c’est calme.

Et ce n’est pas comme si ces gens étaient allés à Cornwall pour une semaine de paddleboard. Ils sont partis pour de bon. De retour en Italie, en Roumanie et en Lettonie ou d’où qu’ils viennent.

Certains accusent le Brexit. D’autres accusent Covid. Mais c’est probablement un mélange des deux choses, et cela n’affecte pas seulement Londres. C’est un problème dans tout le pays.

En conséquence, les propriétaires ne peuvent pas trouver de personnel pour travailler dans leurs pubs. Les restaurants ont du mal à rester ouverts car il n’y a pas de chefs. Et les agriculteurs regardent leurs fruits et légumes pourrir parce que l’armée qu’ils emploient habituellement pour les cueillir a disparu.

C’est un problème très grave. Mais je me demande. Y a-t-il une solution à trouver au large des falaises blanches de Douvres ?

Chaque jour, nous regardons la marine française escorter un autre bateau de migrants de l’autre côté de la Manche et jusqu’aux plages du Kent, où ils reçoivent une bonne tasse de thé et des sandwichs au concombre pendant que les autorités réfléchissent à la meilleure façon de les envoyer là où ils sont venus. de.

Courage et dynamisme

Bien sûr, dans l’esprit de beaucoup de gens, ils ne seront jamais renvoyés et finiront un jour dans une ville du Nord, où ils passeront leur temps à mélanger de l’ammoniac et de l’engrais en vue de son explosion dans un centre commercial.

Mais arrêtons-nous et réfléchissons un instant.

Nous avons besoin de plus de gens dans ce pays. Et chaque jour ils arrivent. Et tout ce que nous faisons, c’est penser à des moyens de les renvoyer

Ces personnes ont assisté, impuissantes, à la destruction de leurs villes et villages. Ils ont donc emballé le peu qu’il leur restait et sont partis à travers la Méditerranée vers la Grèce ou l’Italie, puis à travers l’Europe à l’arrière de camions, puis à travers la Manche dans un pneumatique qui fuit avec un moteur d’un cheval-vapeur.

À bien des égards, ils ressemblent donc aux âmes courageuses du Yorkshire de l’Est et de l’Irlande qui ont traversé l’Atlantique pour commencer une nouvelle vie en Amérique. Ce sont des gens qui ont du bon sens. Avec lecteur.

Alors pourquoi les mettons-nous dans des centres de détention ? Pourquoi ne les envoyons-nous pas à Norfolk et ne les employons-nous pas à cueillir des légumes ?

Pourquoi ne les présentons-nous pas à des propriétaires et restaurateurs désespérés et menacés de faillite ? Ou des entreprises de construction qui ont besoin de main-d’œuvre.

Nous avons besoin de plus de gens dans ce pays. Et chaque jour ils arrivent. Et tout ce que nous faisons, c’est penser à des moyens de les renvoyer. Et cela, pour moi, a à peu près autant de sens que de s’asseoir au bas de la cheminée la veille de Noël avec un énorme ventilateur pour renvoyer le Père Noël sur son traîneau.

Les exploits d’Ilona m’ont mis sur la banquette arrière

Ilona Staller est née en Hongrie au début des années 50 et tout en travaillant comme femme de chambre à Budapest, elle espionnait pour les Soviétiques les diplomates américains en visite. Crédit : Rex

J’ai toujours pensé que j’avais une vie intéressante et variée. Jusqu’à ce que je lis cette semaine au sujet d’une femme en Italie appelée Ilona Staller.

Ilona est née en Hongrie au début des années 50 et tout en travaillant comme femme de chambre à Budapest, elle espionnait pour les Soviétiques les diplomates américains en visite.

Plus tard, elle a épousé un Italien et a déménagé en Italie où, sous le nom de Cicciolina, elle est devenue une star du porno prolifique et extrêmement aventureuse.

Elle a été la première personne à dévoiler ses seins à la télévision italienne et est apparue régulièrement dans le magazine Playboy.

Après cela, elle s’est lancée dans la politique et a été élue au parlement italien, sur une liste verte et antinucléaire. Et puis elle est devenue une pop star.

Et la semaine prochaine, à 69 ans, elle disputera quatre matchs d’échecs, simultanément, contre des joueurs de haut niveau dont un Grand Maître.

Pendant ce temps, la semaine prochaine, j’ai l’intention de me faire couper les cheveux et peut-être de regarder la télévision.

TROU-Y GRAAL PENDANT de nombreuses années, les dames mormones se sont plainte des sous-vêtements épais et poilus qu’elles sont obligées de porter. Apparemment, le tissu est si terrible qu’il leur cause des infections à levures, vous savez, là-bas. Beaucoup se sont donc tournés vers les médias sociaux pour dire qu’ils coupaient le gousset de leur culotte, pour laisser leurs jardins de dame prendre l’air. Alors maintenant, nous savons deux choses sur les mormons. Ils croient que grâce à l’expiation du Christ, toute l’humanité peut être sauvée par l’obéissance aux lois et ordonnances de l’Évangile du Christ. Et qu’elles portent des culottes sans entrejambe.

Encore une tête à essence

Les gens de SMUG en sandales aiment penser que leur nouvelle voiture électrique sauve la planète.

Mais un article paru dans le Times cette semaine suggère que rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité.

Pour chaque tonne de produits chimiques extraits pour fabriquer les batteries, 75MILLIONS de tonnes d’eaux usées acides sont produites. Et fabriquer une voiture électrique produit 60 % de gaz à effet de serre de plus que ce qui serait produit en fabriquant une voiture à essence.

Polestar, le constructeur suédois de voitures électriques, a admis qu’il faudrait conduire l’une de ses voitures sur 48 500 miles avant que son empreinte carbone ne soit inférieure à celle d’un Volvo XC40 normal.

Et bien sûr, après 48 500 milles, la batterie aurait presque certainement besoin d’être remplacée. Alors vraiment, la voiture électrique ne rattrapera jamais son retard.

Mon conseil est donc simple.

Un jour, des idiots de Whitehall vous forceront à acheter de l’électricité. Mais jusque-là, ne vous inquiétez pas, car ils ne sont pas bons pour l’environnement, ils sont chers et ils sont une nuisance sanglante quand ils ont besoin d’être rechargés.

SEB DÉCLARE AU GP DE BRITANNIQUE APRÈS le Grand Prix de Grande-Bretagne du week-end dernier, tout le monde était tellement embourbé dans la question de savoir si Lewis Hamilton ou Max Verstappen étaient à blâmer pour l’accident du premier tour*, personne n’a remarqué que le pilote d’Aston Martin et le bon gars Sebastian Vettel étaient entrés dans les stands avec des sacs poubelles et aidait le personnel à nettoyer les déchets. * Personne ne l’était. C’était un accident de course.

Quelque chose ne va pas

On estime qu’une personne sur 75 en Grande-Bretagne a maintenant un coronavirus.

Eh bien, j’étais à Wimbledon pour la finale. J’étais à Wembley pour voir l’Angleterre perdre. Je vais au pub trois fois par semaine et hier, je faisais du shopping à Londres.

Et je n’ai toujours pas été cinglé. Comment est-ce possible?

Il y a quelques semaines, on a dit à ma petite amie de rester à la maison, mais même si j’y étais aussi, mon système de traçage du NHS m’a dit que j’étais libre de vaquer à mes occupations.

Cela me fait penser, peut-être, que la technologie ne fonctionne pas réellement.

Ce qui, étant donné qu’il a été développé par le gouvernement, ne devrait pas être une énorme surprise.

HÉRISSON TOUCHÉ PAR ROBOT WARS Un rapport alarmant en provenance d’Allemagne a déclaré que la popularité des tondeuses à gazon robotiques avait un effet catastrophique sur les bébés hérissons. Les propriétaires sont priés de ne pas les utiliser la nuit parce que les pauvres petites choses ne les entendent pas arriver jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Une clinique de Hambourg affirme que cette année seulement, elle a accueilli 46 hérissons qui ont été blessés par des tondeuses à gazon. Il fallait des jambes artificielles. Et 2 700 euros ont été dépensés en soins 24h/24 pour un autre. Heureusement, ce n’est pas un si gros problème au Royaume-Uni, car ici, la plupart des hérissons ont déjà été mangés par des blaireaux.

Opportunité olympique ?

AINSI, les Jeux Olympiques ont commencé. Ou ils sont sur le point de commencer. Ou quelque chose.

Tout ce que je sais, c’est que lorsque la plupart des athlètes ont reçu l’ordre de rester dans leurs quartiers parce qu’ils ont été testés positifs, je pourrais y aller, me glisser dans une paire de passeurs de perruches et gagner une médaille d’or au 100 mètres papillon.