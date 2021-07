Jeremy Clarkson dit que le temps presse pour la Terre… mais pas aussi vite que le dit TikTok

Comme nous le savons, tous les films hollywoodiens sur les catastrophes naturelles mondiales meurtrières commencent de la même manière.

Certains pigeons se déchaînent à Trafalgar Square, provoquant la chute d’un bus. Une météorite percute une gare de Bombay.

Une voiture démolie est inondée à Altenahr, Rhénanie-Palatinat, dans l’ouest de l’Allemagne Crédit : AFP

Une voiture de métro submergée avec des passagers à la suite de fortes pluies à Zhengzhou, Chine Crédit : AFP

Une grosse fissure apparaît dans la chaussée à Los Angeles. Rome explose et tout le monde avec un stimulateur cardiaque meurt subitement.

Personne ne relie jamais tous les événements, à part un petit homme dans un pull, qui est assis dans son hangar à faire des maths jusqu’à ce qu’il décide finalement que le monde se termine.

Eh bien, le mois dernier, cet homme dans le hangar, c’était moi.

Tout d’abord, j’ai appris que de l’eau et des eaux usées se déversaient dans la cage d’ascenseur de mon appartement londonien.

Mais je n’ai pas eu le temps de m’inquiéter à ce sujet parce que j’étais à 70 miles de là, étouffant dans une chaleur très peu britannique en regardant des images TikTok d’Allemagne de BMW dévalant des rues inondées avant de percuter les parapets du pont.

Cette nuit-là, aux informations, il y avait des images de Chinois debout dans un métro, alors qu’un torrent déchaîné leur montait au cou.

Beaucoup essayaient frénétiquement de briser les fenêtres jusqu’à ce qu’ils réalisent que l’eau à l’extérieur était encore plus haute. Cela avait l’air terrifiant.

Et puis, après avoir entendu parler d’une coulée de boue qui avait dévoré tout un village en Italie et d’une nouvelle souche de coronavirus, il a été rapporté que la Californie était en feu et qu’un scarabée mangeait tous les arbres du Canada.

Et qu’un million de personnes par minute traversaient la Manche pour échapper à la guerre et à la famine en Afrique et au Moyen-Orient.

Il est facile de supposer quand on examine toutes les preuves que quelque chose ne va pas avec la petite bille bleue sur laquelle nous vivons tous et que bientôt, si nous voulons être sauvés, nous serons obligés de faire appel aux services de John Cusack ou Bruce Willis.

DES FLÉAUX DEPUIS DIEU A INVENTÉ LE CRIQUET

Cependant, j’ai réfléchi à la question et je pense que la plupart de ces problèmes durent depuis des années.

Le monde est inondé depuis l’époque de Noé. Nous sommes en guerre depuis que quelqu’un a fabriqué un bâton pointu. Et il y a eu des fléaux depuis que Dieu a inventé la sauterelle.

Mais pensez-y. Lorsque la peste noire ravageait la Mongolie au 14ème siècle, c’était terrifiant pour les gens qui mouraient dans une flaque de leurs propres effluents.

Mais pas du tout terrifiant pour la paysannerie d’Angleterre, qui n’en avait même jamais entendu parler.

C’est juste que maintenant, grâce aux réseaux sociaux, nous voyons et entendons tout.

Je ne dis pas qu’il ne faut pas s’inquiéter. Nous devrions.

Mais peut-être ne devrions-nous pas être aussi inquiets que le suggèrent les images sur TikTok.

La statistique stupéfiante de cette semaine. Vingt-trois pour cent de toutes les personnes tuées dans des accidents de la route en 2019 ne portaient pas de ceinture de sécurité.

Je ne peux tout simplement pas comprendre pourquoi vous monteriez dans une voiture ces jours-ci sans en mettre une. Ce n’est pas comme si vous pouviez dire que vous avez oublié, parce que toutes les voitures font des bruits hystériques pour vous le rappeler.

Et de toute façon, oublier de boucler sa ceinture, c’est comme oublier de mettre son pantalon.

Et à quand remonte la dernière fois que quelqu’un a fait ça ?

PLUSIEURS milliers de personnes, dirigées par le très fou Piers Corbyn, sont descendues dans les rues de Londres cette semaine pour protester contre le verrouillage.

Ce qui était déjà terminé.

Alors, quelle est la prochaine étape pour ces personnes ?

Une marche pour réclamer la fin de la peine de mort ?

Pourquoi les fans veulent une brève rencontre

L’équipe norvégienne féminine de beach handball a été condamnée à une amende pour avoir porté un short au lieu d’un bas de bikini.

À juste titre.

L’équipe norvégienne de beach handball a refusé de porter des bas de bikini Crédit : Instagram / @elisabethhammerstad

Pourquoi pensent-ils que les gens les regardent ?

Pour leurs habiletés et prouesses athlétiques?

Ouais, eh bien – si vous croyez cela, présentez-vous au prochain événement en portant des combinaisons complètes de protection contre les matières dangereuses et regardez pendant que la foule se comporte comme s’il y avait un exercice d’incendie.

Dusty un fan préféré

J’ai UNE FOIS une interview télévisée avec Dusty Hill, le bassiste de ZZ Top, qui est malheureusement décédé cette semaine. Ça ne s’est pas bien passé.

Les gens du groupe nous ont dit que Dusty « transpirait librement » et que nous devions arrêter de filmer régulièrement pour qu’il puisse être essuyé.

Le bassiste de ZZ Top Dusty Hill est décédé cette semaine Crédit : AFP

Cela aurait été bien, mais ils ont alors choisi, comme emplacement, un restaurant tex-mex sans climatisation. À Houston. En août.

« Hot » ne commence même pas à couvrir ce que c’était là-dedans.

Nous avons donc donné à Dusty un petit fan de Pifco pour rester au frais, pendant que je discutais avec les camarades du groupe Billy et Frank à propos de leurs voitures.

Et juste au moment où Frank expliquait qu’il avait une Ferrari parce que cela signifiait qu’il pouvait partir tard à la fête, être à l’heure, rester plus longtemps et toujours être au lit avant tout le monde, j’ai entendu le son indubitable du ventilateur coincé dans ce célèbre barbe.

Trois heures. C’est le temps qu’il a fallu pour le sortir à nouveau.

Japon pile à l’heure

SI un Japonais est en retard au travail, il ne peut pas dire à son patron que le train était en retard.

Parce que le train n’est JAMAIS en retard.

J’aime me considérer comme un homme ponctuel, mais comparé aux Japonais, je suis aussi en retard qu’un ivrogne sans abri.

Ce qui explique le fiasco d’une sorte d’épreuve de natation en eau libre aux Jeux olympiques de Tokyo cette semaine.

L’homme en charge a été informé que la course commencerait à 14 heures et donc à exactement 14 heures, il a tiré avec son pistolet de démarrage. Même s’il y avait un grand et puissant bateau amarré juste devant la moitié des concurrents.

Ne t’inquiète pas, mon pote. J’aurais fait exactement la même chose.

Le bateau est un missile Cruz

QUAND Cruz Beckham a été arrêté par la police italienne alors qu’il faisait du jet ski au large de la côte amalfitaine, la plupart des gens se sont demandé ce qu’il avait fait de mal.

Moi? J’étais beaucoup plus intéressé par le bateau de 43 nœuds que la police italienne utilisait pour l’arrêter.

Cruz Beckham fait du jet-ski lors de vacances en famille en Italie Crédit : BackGrid

Dieu, c’était une beauté. Et cela m’a laissé me demander pourquoi les agents des forces frontalières italiennes ont un équipement comme celui-ci pour arrêter Cruz Beckham, alors que nos gars au Royaume-Uni ne reçoivent que des canots pour arrêter la moitié de la population libyenne.

CONCORDE n’a jamais été un succès commercial à cause du bang sonique créé par les avions volant plus vite que la vitesse du son.

Les autorités américaines ont estimé que le coup du lapin assourdissant serait si puissant qu’il renverserait les vaches.

En conséquence, ils ont interdit à l’avion de survoler les terres américaines.

Eh bien, une nouvelle entreprise développe un jet privé de 18 places qui peut voler à une fois et demie la vitesse du son, tout en créant un bang sonique pas plus fort que le claquement d’une portière de voiture.

Appelé Spike S-512, il coûtera environ 90 millions de livres sterling à acheter et 6 millions de livres sterling par an à exécuter.

Mieux vaut frotter ces cartes à gratter.

Notion de carburant

Les boffins sous-employés ont annoncé cette semaine qu’ils avaient trouvé une nouvelle cause du changement climatique : les hommes.

Ouais. Ils estiment que parce que nous mangeons plus de viande que les femmes et utilisons plus de carburant, nous faisons monter les températures mondiales.

Oui. Mais en règle générale, les hommes ne mangent pas autant d’avocats que les femmes.

Et parce que les fruits doivent être transportés ici depuis l’Amérique du Sud, ils causent plus de dommages au climat que de faire glisser une Lamborghini LM002 de Londres à John O’Groats.