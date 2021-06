Jeremy Clarkson dit que j’ai dû attendre 6 mois pour les rideaux… le monde a oublié quoi faire,

Il y a quelques années, James May et Richard Hammond ont fait exploser ma maison. J’ai donc dû en construire un nouveau.

Les travaux ont commencé en décembre 2019 et tout se passait à merveille jusqu’à ce que quelqu’un laisse la porte ouverte dans un laboratoire de chauves-souris chinois.

Des rideaux? Nan. Il y a une attente de six mois pour ceux-là aussi Crédit : Alamy

Ma maison à ce stade n’était pas tant une maison qu’une horreur en parpaing de 7 pieds de haut, ensevelie dans un labyrinthe d’échafaudages.

Lorsque le vent soufflait doucement à travers les poteaux, il semblait que tout le site pleurait. Je sais que je l’étais. Après cinq semaines, le travail a repris et j’ai supposé que tout reviendrait à la normale.

Mais non. Parce que pendant que les gens se concentraient sur Covid, un scarabée au Canada rongeait l’approvisionnement mondial en bois.

Aujourd’hui, vous ne pouvez tout simplement pas en obtenir par les canaux habituels et si vous parvenez à vous connecter avec un revendeur à l’arrière du Dog And Crack Pipe, cela vous coûtera environ onze millions de livres pour trois feuilles de quatre par -deux.

Ensuite, il y a l’acier. À l’heure actuelle, mon escalier doit être installé, mais ce n’est pas possible car les RSJ nécessaires pour le maintenir debout sont toujours ensevelis dans la roche, à plusieurs milliers de pieds sous les collines à l’extérieur de Sheffield.

En mai, British Steel a tout simplement cessé de prendre des commandes d’acier de construction parce qu’elle n’avait aucun espoir de les honorer. Il y a eu un problème similaire l’année dernière avec le plâtre.

Il y a aussi une pénurie d’agrégats, car HS2 consomme tout ce qui peut être fourni – et si vous voulez un drainage, vous feriez mieux d’utiliser des tuyaux en or, car ce sera moins cher que l’alternative en plastique.

L’un des problèmes est la pénurie aiguë de moyens de transport disponibles. Les choses vont si mal que le coût d’expédition d’un conteneur d’Asie vers l’Europe du Nord est passé de 1 061 £ à l’été 2020 à 5 873 £ d’ici mai 2021.

Je suis allé la semaine dernière acheter un canapé, en imaginant qu’il n’y aurait pas de problème d’approvisionnement en coussins. Mais oh mon Dieu, à quel point j’avais tort. Il s’avère qu’il y a une pénurie de plumes à l’échelle nationale grâce à un problème d’approvisionnement avec la Chine.

PROBLÈME D’APPROVISIONNEMENT

Des rideaux? Nan. Il y a aussi une attente de six mois pour ceux-ci. Pourtant, au moins, je n’ai pas besoin d’une nouvelle voiture – car il y a maintenant une pénurie mondiale de semi-conducteurs, ce qui signifie que très peu peuvent être fabriqués.

C’est comme si le monde ne se souvenait plus de son fonctionnement. Nous avons passé environ un an à faire l’école à la maison à nos enfants et à apprendre à faire du pain et maintenant que nous sommes de retour au travail, nous avons tous oublié ce que nous devrions faire.

Le résultat est que bientôt j’emménagerai dans ma maison où je passerai les deux prochaines années assis par terre, à lire de vieux livres à la lueur des bougies. Et puis en utilisant une échelle pour monter au lit.

À moins qu’il y ait aussi une pénurie d’échelles. Ce qu’il y a probablement.

Accueil beaucoup mieux

À première vue, cela semble être une bonne nouvelle pour les personnes souhaitant passer des vacances d’été au soleil, car le gouvernement a assoupli les règles de quarantaine pour les voyageurs à double piqûre revenant d’une multitude de points chauds touristiques.

Ceci, bien sûr, est formidable si vous pouvez partir pour la Grèce, Majorque ou la Barbade MAINTENANT. Mais si vous ne pouvez pas organiser de congé jusqu’au mois d’août, qui sait quelle sera la situation alors ?

Bruce Springsteen a même annoncé que les personnes qui avaient eu le jab AZ ne seraient pas autorisées à se rendre à son nouveau spectacle à Broadway Crédit : Reuters

Nous vivons un cauchemar absolu avec le Grand Tour. Nous choisissons un pays qui semble faisable, élaborons un scénario et un itinéraire que nous pouvons emprunter, puis, bang, on nous dit qu’il a été mis sur la liste rouge et que nous devons recommencer.

À un moment donné, nous pensions à l’Australie, mais nous avons ensuite appris que Sydney fermait ses portes.

Nous avons donc tourné notre attention vers l’Italie, seulement pour découvrir qu’elle ne veut pas de visiteurs britanniques. C’est la même histoire en Allemagne.

De nombreux pays se sont mis dans la tête que notre vaccin AstraZeneca est essentiellement de la limonade, qui n’offre aucune protection.

Bruce Springsteen a même annoncé que les personnes qui avaient eu le jab AZ ne seraient pas autorisées à assister à son nouveau spectacle à Broadway.

Il a changé d’avis maintenant, mais cela montre clairement ce que les gens pensent.

C’est pourquoi, pour mes vacances cette année, je ne vais nulle part.

Une dure vérité

BEAUCOUP de gens passeront ce qui aurait été le 60e anniversaire de la princesse Diana à se demander une fois de plus comment elle est morte.

Était-ce un complot ? Comment la Fiat Uno a-t-elle été impliquée ? Les Français ont-ils tout fait pour la sauver ?

Beaucoup de gens passeront ce qui aurait été le 60e anniversaire de la princesse Diana à se demander une fois de plus comment elle est morte Crédit: News Group Newspapers Ltd

En tant que grand fan de Diana, je trouve tout cela très exaspérant car la vérité est qu’elle était conduite à grande vitesse par une personne ivre, qui s’est écrasée.

Le défi de Chloé

Une FILLE appelée Chloe Burrows dit qu’elle espère se faire un petit ami pendant le tournage d’une émission télévisée intitulée Love Island.

Elle dit qu’elle veut quelqu’un d’esprit et qu’elle aime les « bras de gymnastique » et les « belles dents ».

Chloe Burrows dit qu’elle espère se faire un petit ami pendant le tournage d’une émission télévisée intitulée Love Island Crédit : ITV

D’accord, alors elle veut quelqu’un qui va à la gym ET qui soit drôle.

Bonne chance avec celui-là, mon amour, car d’après mon expérience, c’est l’un ou l’autre.

La France en semis

Le président français Macron a récemment interdit aux agriculteurs d’utiliser divers désherbants, ce qui signifie que de nombreux champs de blé du pays sont désormais remplis de coquelicots.

Beaucoup de gens en sont très heureux, affirmant que la flambée de couleurs leur rappelle la France d’autrefois.

Si l’une de ces graines de pavot y pénètre, et elles le feront, tout le monde errera en se sentant aussi bancal et aussi inutile que Pete Doherty Crédit : Getty

Les agriculteurs, cependant, sont moins heureux, car des filles en robes blanches flottantes piétinent le peu de blé qui a poussé tout en réalisant des vidéos TikTok de style publicité Flake.

Et je ne vois pas les consommateurs être heureux lorsque la récolte est finalement récoltée et transformée en croissants.

Parce que si l’une de ces graines de pavot y pénètre, et elles le feront, tout le monde errera en se sentant aussi bancal et aussi inutile que Pete Doherty.

ECO-MENTALS a annoncé cette semaine que la flottille de paquebots de croisière qui sont ancrés au large du Dorset depuis le début de la pandémie marquent les fonds marins avec leurs ancres.

Oui, mais c’est mieux que de laisser ces horribles géants se balader dans les beautés du monde, marquant la vue pour tout le monde.

Tartan Barmy

Nous nous souvenons TOUS de ce qui s’est passé le 11 septembre 2001.

Mais bizarrement, j’ai une photo dans mes toilettes de quelque chose qui s’est passé dix jours plus tôt.

L’Angleterre Steven Gerrard, au centre, célèbre un but alors que l’Angleterre bat l’Allemagne 5-1 au Stade olympique de Munich, Allemagne Crédit : AP

Dans les phases de qualification pour la Coupe du monde 2002, l’Angleterre a affronté l’Allemagne à l’Olympiastadion de Munich, ci-dessus. Et nous avons gagné 5-1. Bien sûr, à l’époque, les règles du jeu étaient équitables.

Les organisateurs ont permis aux managers d’aligner l’équipe qu’ils jugeaient appropriée.

La plupart des pays peuvent toujours le faire, mais pour une raison quelconque, l’Angleterre ne peut utiliser que des joueurs qui n’ont jamais été à moins de 500 mètres d’un Écossais.