JEREMY Clarkson a pris un coup sauvage à l’homme qui a repris Top Gear sur Who Wants To Be A Millionaire?

La star de la télévision de 61 ans a fait rire le public en se moquant de Matt LeBlanc lors d’une question sur Friends ce soir.

4 Jeremy Clarkson a déclaré qu’il n’avait aucune idée de ce qui était arrivé au « pauvre homme » qui jouait Joey

On a demandé au concurrent Chris: « Dans la sitcom ‘Friends’, quel personnage est un paléontologue? »

Il a corrigé et a répondu que c’était Ross, gagnant 4 000 £.

Jeremy a alors réfléchi à haute voix: «Monica était chef, Rachel travaille dans la mode, Joey était acteur.

«Je ne sais pas ce qui est arrivé au personnage qui a joué Joey. Disparu sans laisser de trace… pauvre homme.

4 Matt LeBlanc, vu ici en 2016, a succédé à Jeremy sur Top Gear de la BBC Crédits: Getty – Contributeur

4 Il est surtout connu pour avoir joué le dopey Joey dans la sitcom internationale à succès Friends Crédit: Alamy

4 Il a d’abord accueilli Top Gear avec Chris Evans, puis Chris Harris et Rory Reid Crédit: Document

Matt LeBlanc a repris Top Gear – aux côtés de Chris Evans de Virgin Radio – lorsque Jeremy, James May et Richard Hammond sont partis en 2015.

Le trio est passé à Amazon Prime après la BBC, devant un nouveau salon de l’automobile somptueux appelé The Grand Tour.

Matt est resté avec Top Gear jusqu’en 2019, avant de dire qu’il quittait après avoir eu du mal à passer autant de temps loin de chez lui aux États-Unis.

Jeremy tourne actuellement une nouvelle série de célébrités de Who Wants To Be A Millionaire, avec Harry Redknapp révélé être l’un des candidats.