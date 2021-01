Jeremy Clarkson a révélé qu’il avait passé Noël à lutter contre le coronavirus.

L’ancien animateur de Top Gear a écrit dans sa chronique du Sunday Times: « Quatre jours avant Noël, je me suis réveillé dans la nuit pour constater que mes draps étaient détrempés. Et que j’avais une toux sèche constante. »

Après que son test soit revenu positif, il a déclaré: «Le médecin a été très clair – je me sentais sous le temps pendant cinq à 14 jours, puis je me rétablirais ou je devais aller à l’hôpital.

« Parce que j’ai 60 ans et que je suis gros, et parce que j’ai fumé un demi-million de cigarettes et que j’ai eu une double pneumonie, je mourrais probablement seul dans une tente en plastique isolée. »

Clarkson a déclaré qu’il s’était isolé, ajoutant: «Je me suis couché avec le nouveau livre de Don Winslow et un sac de chou frisé pour attendre que le Grim Reaper passe la tête autour de la porte.

«Je ne vais pas mentir – c’était assez effrayant.

«Avec chaque maladie que j’ai eue, il y a toujours eu le sentiment que la médecine et le temps finiraient par venir à la rescousse.

«Mais avec le COVID-19, vous devez vous allonger seul, sachant que la médecine n’est pas en route et que le temps est votre pire ennemi.

Clarkson a dit que, au départ, il « ne se sentait pas trop mal », mais plus tard sa respiration « a vraiment commencé à se fatiguer », ajoutant: « Il y avait toujours l’avertissement du médecin dans ma tête sur la façon dont cela pourrait soudainement s’aggraver. »

Il a déclaré: «On nous dit constamment que nous en savons beaucoup sur le COVID, mais ce que j’ai appris au cours des 10 derniers jours, c’est que nous ne le savons pas.

«Nous ne savons pas combien de temps nous sommes contagieux. Nous ne savons pas comment y faire face. Nous ne savons pas ce que cela nous fait.

« Nous ne savons pas combien de temps durent les anticorps. Nous ne savons pas à quel point il est facile de les attraper deux fois. Et nous ne savons certainement pas si l’un des vaccins fonctionnera à long terme. Je ne sais même pas si je vais mieux maintenant. «