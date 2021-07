Jeremy Clarkson choque le concurrent hésitant du millionnaire alors qu’il leur dit de « rentrer à la maison »

Le jeu télévisé d’ITV Who Wants To Be A Millionaire est revenu sur nos écrans avec un concurrent si indécis que Jeremy Clarkson leur a dit de « rentrer à la maison ».

Le candidat Somebi était perplexe sur sa question de 4 000 £ sur un mot qui décrit une société gouvernée par les riches.

3 Somebi est devenu indécis à sa septième question Crédit : ITV

3 Un Jeremy impatient a dit à Somebi de « rentrer chez lui » Crédit : ITV

Alors que Somebi parlait des différentes options, il semblait très incertain et agonisait sur ses options disponibles.

Il a dit: « Je rebondis entre je connais quelqu’un qui le saura, ou est-ce que je vous le demande? »

Jeremy a fait remarquer: « Eh bien, ce sont vos choix, ou vous pouvez simplement rentrer chez vous. »

Somebi a plaisanté: « D’accord à plus tard » et a failli se lever de sa chaise.

Jeremy éclata de rire avant que Sombi ne décide d’appeler son ami Théo.

Theo l’a aidé à atteindre 8 000 £ en répondant correctement avec Plutocracy.

Plus tard, Jeremy a aidé Somebi à obtenir 64 000 £, après avoir utilisé la ligne de vie de demander à l’hôte.

La question était de savoir quelle espèce d’ours est originaire d’Amérique du Sud.

Jeremy a qualifié le candidat d' »homme chanceux » car l’hôte a admis qu’il s’était rendu à Columbia et avait trouvé l’ours à lunettes.

Il était très confiant dans sa réponse et Somebi avait raison de lui faire confiance car cela l’a amené à 64 000 £.

Somebi est reparti avec la somme exorbitante de 64 000 £ et était très satisfait du résultat.

Who Wants To Be A Millionaire est disponible pour regarder sur ITV Hub.