Jeremy Clarkson célèbre une étape importante alors que l’émission agricole à succès bat le record

CLARKSON’S Farm est le seul programme télévisé diffusé en streaming à figurer parmi les 40 émissions les plus regardées de l’année écoulée.

L’histoire des tentatives de Jeremy Clarkson d’adopter un mode de vie rural a été un énorme succès pour Prime Video, et sa deuxième série a désormais été regardée par un total de 4,6 millions de personnes.

Les 39 autres émissions ont toutes été réalisées par la BBC, ITV ou Channel 4 et la liste ne présentait aucun des autres grands streamers, notamment Netflix, Apple TV+ ou Disney+.

Ironiquement, l’émission à succès de Jeremy avait un nombre égal de téléspectateurs avec l’épisode le mieux noté du Countryfile de BBC1, et égalait presque un épisode du feuilleton rural Emmerdale, qui avait 4,7 millions de téléspectateurs.

Il était 36ème dans le top 40.

Mais l’émission, qui est sur le point d’entrer dans sa troisième série, égale toujours Dancing on Ice d’ITV et bat Gogglebox sur Channel 4.

Ce chiffre a été mis en évidence dans le cadre d’une nouvelle recherche menée par Channel 4 sur la façon dont les gens regardaient la télévision.

Il a montré que 14 des 40 émissions les plus regardées par les jeunes étaient toutes diffusées sur des services de streaming – et Clarkson’s Farm était également la plus regardée d’entre elles, avec 1,6 million de jeunes la regardant.

Prime Video avait déjà confirmé que la deuxième saison de l’émission, diffusée en février, avait battu les records d’audience du streamer.

Elle est devenue la série originale du service la plus regardée au Royaume-Uni depuis que les données ont commencé à être collectées, battant même la série télévisée Le Seigneur des Anneaux, dont la réalisation a coûté des millions.