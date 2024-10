Jeremy Clarkson admet que sa nouvelle entreprise « coûte une fortune » alors qu’il se bat contre un obstacle financier face à la réaction des prix.

La dernière entreprise de Jeremy Clarkson, le pub Farmer’s Dog dans les Cotswolds, est confrontée à des difficultés financières malgré son menu à prix élevé.

L’ancien animateur de Top Gear a admis que l’établissement « nous coûte une fortune » quelques semaines seulement après son grande ouverture cet été.

Les difficultés financières du pub sont surprenantes, compte tenu de sa stratégie de prix premium pour les repas et les boissons.

Le menu du Farmer’s Dog’s a attiré l’attention pour ses prix élevés, avec une tarte au steak avec purée et sauce coûtant 19 £, tout comme une fondue du Lancashire.

La saucisse du jour avec purée et sauce coûte 18 £, tandis qu’un crumble de légumes et de cheddar coûte 15 £. Les desserts comme le crumble aux pommes et le cheesecake coûtent 8 £ chacun, les boissons étant également haut de gamme, comme les pintes de bière et de cidre Hawkstone coûtent 6 £.

Clarkson a défendu ces prix en mettant l’accent sur la qualité et l’origine des ingrédients : « Tout était cultivé par des agriculteurs britanniques, même le poivre noir et le sucre ! »

