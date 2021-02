Jeremy Clarkson a l’air méconnaissable alors qu’il montre sa barbe et ses cheveux gris

Jeremy Clarkson avait l’air méconnaissable alors qu’il montrait sa barbe verrouillée et ses cheveux gris pelucheux sur Instagram.

L’ancien présentateur de Top Gear, 60 ans, a montré sa nouvelle apparition sur les réseaux sociaux après avoir hiberné pendant des mois.

Il a posté un selfie pour révéler ses longs poils du visage, à côté de la légende: « Meubles pour le visage: le modèle lui-même. »

La star de la télévision a développé une longue barbe et une chevelure pelucheuse et il a posé avec des lunettes de soleil pour ajouter à son look.

Jeremy a reçu de nombreux commentaires de ses 3,2 millions d’abonnés, dont beaucoup ont été choqués par son nouveau look.

«Holy s ** t Clarkson», a écrit une personne.

«Verrouillage du Père Noël», a déclaré un troisième.

Jeremy a été occupé pendant le verrouillage, alors qu’il demandait une licence pour vendre de l’alcool dans son magasin de la ferme.

Il a ouvert son Diddly Squat Farm Shop à Chadlington, Oxfordshire, en février dernier.

Jeremy a demandé l’autorisation d’ouvrir un café à côté de la boutique de la ferme en novembre dernier.

Le Mirror a révélé qu’il voulait vendre de l’alcool dans les deux endroits.

Il a promis que toute la bière, le vin et les spiritueux seraient d’origine locale et produits.







La star, qui s’est fait un nom sur Top Gear, s’est vantée de faire du pain au levain à la ferme, ainsi que de produire du miel.

Selon le site Web de la boutique de la ferme, il vend également des rouleaux de saucisse, des gâteaux, du jus de pomme et du «jus de vache».

Jeremy est également présentateur sur Who Wants To Be A Millionaire.

